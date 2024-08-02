深入整治交通運輸領域基建工程和招投標腐敗

中評社北京8月2日電／據中國紀檢監察報報導，打開電腦，登錄長江幹線數字航道系統，查看政府採購申請項目……長江航道局規劃基建裝備處科長劉軍開始了一天的審核工作。現在，該局及所屬單位的物資採購、招投標等事項全部在系統備案，劉軍的工作也從“事後監管”轉為“事前審核”。根據該局印發的限額以下項目採購指南、招標和採購代理機構選用管理辦法，劉軍會重點對一些關鍵指標進行審核，如採購文件有無設置傾向性條款、投標單位資質是否符合評標條件等，確認符合要求後，項目採購申請才能通過。



長江航道局紀委工作人員陳堃每天也會登錄這一系統。和劉軍進行的合規性審核有所不同，陳堃更注重發現採購、招標行為可能存在的責任、作風和廉潔問題。“在關注重點指標的同時，我們還會將招投標文件和實際簽訂的合同以及最終採購結果進行比對分析，通過線上和線下監督相結合的方式，及時發現問題。”陳堃說。



運用科技手段對物資採購、招投標等重點領域開展監督，是長江航道局原局長熊學斌、原副局長姚勇等腐敗案件查處後，中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組推動長江航道局黨委、紀委深化以案促改，從源頭上鏟除腐敗滋生的土壤和條件的一項重要舉措。



長江航道局是交通運輸部下屬事業單位，主要負責長江幹線2754公里主航道的規劃、建設、運行、維護等工作。據辦案人員介紹，熊學斌和姚勇在任期間，長江幹線航道正值大發展大建設時期，片面追求經濟效益的觀念大行其道，全面從嚴治黨寬鬆軟的問題較為突出。“從審查調查工作開始，我們就認真梳理分析發生違紀違法問題的根源，注重查找體制機制、監督管理方面存在的薄弱環節，推動有關部門補齊短板、堵塞制度漏洞。”駐交通運輸部紀檢監察組有關負責同志說。



利用職權幫助不法商人違規中標交通工程項目，是熊學斌、姚勇案中腐敗行為的主要特點。據瞭解，長江航道局原來下屬四個航道工程局，承攬了大量交通工程項目，由於部分單位事企不分、權力過於集中，加之監督監管不力，為利益輸送提供了土壤。



在駐交通運輸部紀檢監察組的指導下，按照交通運輸部黨組的部署，長江航道局黨委加快改革步伐，推進工程單位轉企改制和航道單位扁平化管理，精簡管理層級、減少權力運行中間環節，同時加強黨對企業的領導，設立長江航道工程局有限責任公司紀委並配強紀檢監察工作力量，全面加強下屬企業黨風廉政建設和反腐敗工作。



“針對以往存在的體制機制不健全等問題，我們和公司黨委同向發力，進一步完善了現代企業法人治理結構，比如建立‘三重一大’決策清單、黨委會決策清單等，形成權責對等、有效制衡的決策執行體系，避免‘重大決策不上會’‘一言堂’等情況再次發生。”長江航道工程局有限責任公司紀委書記羅剛說。

