龍飛嚴重違紀違法被開除黨籍和公職

中評社北京8月2日電／據人民日報報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國南方電網有限責任公司原黨組成員、紀檢監察組組長龍飛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，龍飛喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，長期頻繁接受可能影響公正執行公務的宴請、健身和娛樂活動安排；背離組織要求，在組織談話時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；清廉底線失守，違規收受禮品禮金，借用管理和服務對象大額錢款，違規從事營利活動，大搞權色、錢色交易；道德敗壞，腐化墮落；執紀違紀，執法犯法，把組織賦予的權力當作謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工作調動、企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。



龍飛嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予龍飛開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。