中評社北京8月2日電／據人民日報報導，一段時間以來，各地堅持向實處發力、用實效檢驗，聚焦突出問題靶向整治，建立健全長效機制，努力確保黨紀學習教育取得扎扎實實的成效。



江蘇省揚州市廣陵區打造“一線學堂”，整合揚州家風展示館、“毓賢尚廉”廉潔教育基地等，組織黨員、幹部開展現場研學。在此基礎上，強化學用結合，對政策落實不力、服務效能不高、擔當精神不足等問題，常態化開展督查問效，推動黨員、幹部在遵規守紀的前提下放手幹事、擔當作為。



浙江省寧波市將解讀新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》融入黨員、幹部教育培訓課程，同時組建包括紀委監委業務骨幹、高校教授等在內的師資庫，針對新提拔幹部、年輕幹部、關鍵崗位幹部等重點對象，加強精準培訓。



堅持黨性黨風黨紀一起抓、正風肅紀反腐相貫通。各地把黨紀學習教育與持續深化整治形式主義為基層減負有機結合，讓黨員、幹部有更多精力謀實事、幹實事。



湖北省穀城縣統籌規範督查、檢查、考核等工作，印發減負增效工作事項指導目錄，明確村（社區）18條依法履職事項、51條依法協助政府事項，劃清村（社區）和上級部門的權責邊界。同時，大力推動精簡文件改進文風為基層減負，將鎮村兩級填報工作大幅壓縮到42項。



湖南省衡陽市著力破解基層治理“小馬拉大車”突出問題，研究制定相關工作措施，規範村級組織職責清單，大力壓減督查、檢查、考核等事項，深入整治“指尖上的形式主義”，清理規範各類村級掛牌、標識標牌，關停整合各類政務APP、工作群組等。

各地積極推動黨紀學習教育與中心工作互促共進，嚴明紀律規矩，促進履職盡責，努力把黨紀學習教育成果轉化為為群眾辦實事的具體行動，轉化為推進高質量發展的實際成效。



天津市南開區著力加強黨建引領基層治理，組織廣大黨員、幹部下沉社區，用心用情用力解決群眾的操心事、煩心事、揪心事。城管、住建等部門選派優秀年輕幹部，建立街道聯絡員機制，確保居民訴求快速響應。今年上半年，南開區180餘名機關年輕黨員深入各社區黨組織，開展聯學互助活動，幫助解決群眾急難愁盼問題115個。

