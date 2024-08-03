台灣民意代表來香港進行經貿文化交流

中評社香港8月3日電／台灣民意代表林思銘﹑羅明才﹑廖先翔﹑林沛祥﹑鄭正鈐﹑黃健豪﹑游灝及新北市文化基金會董事長李德維等人近日來港﹐開展港台民間經貿文化交流。與民建聯工商專業支部座談，走訪數碼港等地﹐對香港的最新建設及發展留下了深刻的印象。



在民建聯工商專業支部進行的港台經貿文化交流座談會上﹐民建聯主席陳克勤熱情歡迎台灣客人來港。他表示，香港正處在聚焦發展經濟﹐由治及興的新階段﹐香港擁有許多的獨特優勢﹐希望通過港台之間的交流﹐為兩岸融合發展及實現中華民族的偉大復興而共同努力。



數碼港是香港重要的數碼科技旗艦及創業培育基地，台灣客人在數碼港董事局董事劉國勳等人的陪同下到現場參觀。在瞭解其發展歷程和最新動向之後﹐多位人士都認為﹐香港特區政府在財政預算案中預留5億港元給數碼港﹐推行“數碼轉型支援先導計劃”﹑加速推動Web3生態圈發展等措施﹐抓住了數碼時代的最新趨勢﹐成為這些最新科技發展上的領跑者。



本次活動的邀請方，港台青年交流促進會創會主席、民建聯工商專業支部主席黃英豪等介紹了香港經濟和社會發展最新情況﹐雙方還就兩地普遍關心的經貿和民生發展等問題進行了深入的交流。黃英豪表示﹐港台兩地在經貿﹑科技﹑文化方面各有優勢及特色﹐互補性較強﹐在上述領域加強合作﹐對雙方都有利。因此﹐建議港台各界都多做一些加強兩地溝通交流及合作的實事。