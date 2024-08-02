任段宇飛嚴重違紀違法被開除黨籍和公職

中評社北京8月2日電／據人民網報導，廣東省紀委監委官方微信消息，日前，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省衛生健康委原黨組書記、主任段宇飛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，段宇飛喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規接受民營企業主提供的旅遊、打高爾夫球活動及車輛司機服務安排，違規收受禮金；違背組織原則，在職工錄用等工作中為他人謀取利益並



收受財物；長期參與賭博活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。



段宇飛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予段宇飛開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。