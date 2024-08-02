江蘇健全激勵制度體系　鼓勵幹部幹事創業

中評社北京8月2日電／據人民網報導，黨的二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出部署，要求落實“三個區分開來”，激勵幹部開拓進取、幹事創業。



改革事業每向前推進一步，對幹部的激勵保護配套制度就要跟進一步。近期，江蘇圍繞深化落實省委出台的“進一步激勵幹部擔當作為20條措施”，深入總結各地各單位創新探索，推出一批制度成果和實踐成果，引領和推動各地各單位進一步完善激勵和保護全鏈條制度機制，讓幹事創業的導向更鮮明、動力更強勁、活力更充沛。



聚焦重點難點，完善激勵制度體系



面對艱巨繁重的改革發展穩定任務，如何保證黨員幹部的政績觀不出現偏差？如何更好地激發幹部隊伍的積極性、創造性？省委出台的“20條措施”，為全省各地各單位加強和改進幹部作風立起了風向標、明晰了路線圖。



各地各部門聚焦幹部動力不足“不想為”、能力不足“不會為”、擔當不足“不敢為”等突出問題，抓住影響幹部積極性的關鍵症結，著力將幹部選育管用的各個環節銜接起來，將強化重實幹、重實績的用人導向，完善擔當作為的保護機制等方面貫通起來，結合實際探索形成了一批成果。



蘇州在“擔當實幹”評價上大膽探索、創新實踐，通過量化評價，打破政績“大鍋飯”，深入考准考實幹部擔當作為實績，讓幹得好的得高分、受重用。泰州創新建立市管幹部立體考核分級評價“成績單”制度，安排79名市（區）幹部和489名機關幹部進行條塊互評，提請11名市領導對78名市（區）幹部、476名機關幹部進行點評，以多維立體評價提高幹部考評精準度，為識人用人提供過硬依據。



長期以來，職級激勵“不會用、不敢用”困擾著基層。無錫修訂完善市管幹部職級晉升工作《操作口徑》，明確對於擔任正職期間所在單位（地區）獲評第一等次或好班子、好班長累計3次、年度考核連續3年獲評優秀、參與重大工作表現特別突出的等具有鼓勵激勵情形的幹部，可優先晉升職級。鹽城每年拿出不少於20%的統籌職數，專門用於晉升實幹表現優異、實績貢獻突出的幹部。去年以來，19名敢擔當、善作為、實績突出的科級幹部晉升三級調研員。



幹部“能上不能下”，是制約幹部工作的重點和難點問題。常州加大破題解題力度，梳理編制形成幹部能“下”負面清單，明確101條負面情形，針對幹部隊伍建設方面出現的新問題、新情況，增設相應的負面情形，靶向精準調整不適宜擔任現職的幹部。



各地創新思維，積極破解激勵手段綜合運用不夠、幹部獲得感不強等難題。南京摸排全市18家省級及以上開發區編制類型和人員規模，研究制定激勵園區幹部擔當作為十條舉措，重點推動政企分離，優化薪酬分配，暢通幹部發展通道，激勵園區幹部全身心投入拼經濟促發展。

