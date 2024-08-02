豐城市豐礦集團推動黨風廉政教育走新又入心

中評社北京8月2日電／據人民網報導，為提升黨員幹部廉潔自律意識，近日，江西豐礦集團有限公司開展以“學紀守初心、家風潤廉心”為主題的“觀、談、行、悟”同頻共振的系列活動，使黨風廉政教育既走新又入心。



“觀案學紀”，增強警示教育力度。為提高教育效果，豐礦集團選取了近年來發生在黨員幹部身邊的突出問題和新型違紀案例警示片，圍繞新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》，引導黨員幹部、重點崗位人員遵規明矩守底線。同時，將電教片《中國家規》與警示教育、紀律教育貫穿於黨風廉政建設，讓良好的家風家訓帶動黨風企風。



“說廉知紀”，提高家庭助廉維度。該集團充分發揮現場座談集思廣益、思想交流的重要作用，邀請了20名所屬單位班子成員、重要崗位人員和紀檢監察幹部及其家屬共同參加家庭助廉座談會，幹部家屬對黨風廉政建設工作暢所欲言，結合自身體會共同探討家庭助廉新路徑。通過組織、幹部、家屬三方面對面交流，共繪家庭助廉“同心圓”。



“正行明紀”，釋放政治家訪溫度。為發揮家庭在“八小時外”監督作用，該集團分層分批開展黨員幹部、重要崗位人員政治家訪四批次，到訪幹部家庭16戶，並為家屬們送上助廉倡議書，把“嚴管厚愛”送到家，為黨員幹部全身心地投入到企業各項工作提供有力的後方保障。



“悟責守紀”，拓展廉政談話廣度。該集團將集體廉政談話作為黨風廉政教育宣傳活動的著力點，加強廉政談話在黨風廉政教育中的實踐應用，樹立廉潔從業意識。7月份以來，集團及所屬單位分別對各級管理人員、重要崗位人員分批開展集體廉政談話7批次。

通過系列活動的開展，企業黨員幹部的廉潔自律意識明顯增強，對廉政風險的識別和預防能力得到了提高，企業上下廉潔從業、幹事創業的氛圍更加濃厚。