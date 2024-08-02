進一步全面深化改革要做到“三個更加注重”

中評社北京8月2日電／據新華社報導，《決定》在進一步全面深化改革的指導思想中提出：“更加注重系統集成，更加注重突出重點，更加注重改革實效”。注重系統集成，注重突出重點，注重改革實效，是新時代以來我們黨領導改革事業的重要思想方法和工作方法。《決定》在指導思想中突出“三個更加注重”，既是對過去成功做法的充分肯定，也是對進一步全面深化改革的更高要求，需要認真領會好貫徹好。



第一，更加注重系統集成，要求進一步全面深化改革強化系統觀、全局觀，加強改革舉措協調聯動，增強改革系統性、整體性、協同性，發揮制度整體效能。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持以系統觀念謀劃和推進改革，加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進，特別是注重釐清改革邏輯關係，抓好方案協同、落實協同、效果協同，推動有條件的地方和領域實行綜合改革，打造改革開放新高地，對一些關係全局的重大改革，從一開始就加強頂層設計，明確改革時間表、路線圖、優先序，在提高改革整體效能上取得積極成效。改革越往後推進，改革的關聯性互動性會越強，觸及利益也會越深，對系統集成要求必然越來越高。《決定》突出強調注重系統集成，在頂層設計上就把系統性文章做足，以關係全局的重要方面和重大問題為提領，加強對改革整體謀劃、系統布局，促進改革目標相互兼容、改革舉措相互配合、政策取向協同一致，就是要引導各地區各部門把握各項改革舉措內在邏輯性和關聯性，注意在落實中抓好協同，推動改革聚焦聚力、握指成拳、協同高效，實現改革目標集成、政策集成、效果集成。



第二，更加注重突出重點，要求在抓改革上更加聚焦，率先抓好重點領域和關鍵環節改革，集中抓好牽一發動全身的重大改革，以重點突破帶動改革整體推進。新時代全面深化改革涉及範圍之廣、觸及利益之深、推進力度之大前所未有，以習近平同志為核心的黨中央把握當前和長遠、力度和節奏、主要矛盾和次要矛盾的關係，把解決重大體制機制問題放在突出位置，重點推進國資國企、財稅、金融、科技、土地、民生保障、生態文明建設等具有四梁八柱性質的改革舉措，發揮其對相關改革的帶動作用和支撐作用，是改革取得重大成效的一條重要經驗。同時要看到，一些地方和部門抓改革思路不清晰，有的把改革當作筐，什麼都往里裝；有的眉毛胡子一把抓，看似面面俱到，實則重點不明、靶心分散。進一步全面深化改革，形勢更為複雜，任務更加繁重，我們既要有全局觀，對各種矛盾和問題做到心中有數，又要優先解決主要矛盾和矛盾的主要方面，以此帶動其他矛盾的解決。要緊緊抓住深化經濟體制改革這個“牛鼻子”，敢於啃硬骨頭，攻堅克難，以此牽引和帶動其他領域改革。其他領域其他方面改革也要突出重點，做到哪裡矛盾和問題最突出，哪裡的疙瘩最難解，就把改革指向哪裡，防止四面出擊、分散用力。



第三，更加注重改革實效，要求在改革抓落實上投入更多精力、拿出更多務實辦法，以釘釘子精神抓好落實，推動改革舉措落地見效。習近平總書記多次強調，再好的目標、再好的藍圖，如果不沉下心來抓落實，也只是鏡中花、水中月。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持一手抓改革方案出台，一手抓改革舉措落地，強化各級黨委和“一把手”抓落實責任，推動形成上下貫通、層層負責的主體責任鏈條，並注重發揮改革督察在打通關節、疏通堵點、提高質量方面的重要作用，推動各項改革相繼落地、漸次開花，取得扎扎實實成效。同時要看到，隨著改革向縱深推進，改革的長期性複雜性艱巨性特徵進一步凸顯，地方和部門抓落實壓力增大，也出現不少問題。有的抓改革勁頭有所鬆懈，以會議落實會議，以文件落實文件，工作流於形式；有的遲遲不能在關鍵問題上突破；有的抓落實不切實際，盲目搞“一刀切”。進一步全面深化改革，是黨的十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇，任務極為繁重，需要我們在更好推動改革落地見效上多想辦法、多下功夫，從改革方案設計到改革組織實施，都要奔著有利於抓落實、有利於解決問題去，推動改革在更大範圍更深層次取得新突破新成效。