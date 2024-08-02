我國國家公園建設重點工作有序推進

中評社北京8月2日電／據海外網報導，建立國家公園體制，是我國生態文明體制改革的一項重大制度創新。8月1日，記者從國家林業和草原局獲悉：在各方共同努力下，我國國家公園建設取得重要成果，重點工作有序推進。2023年第一批5個國家公園總體規劃發布實施，明確了各國家公園建設目標任務。國家公園生態保護成效明顯，旗艦物種種群數量得到恢復，生物多樣性穩定增加，生態功能持續向好。首批國家公園探索了保護優先、合理轉型的機制模式，近5萬社區居民參與生態管護公益崗位，獲得感、幸福感持續增強。



科學規劃建設全世界最大的國家公園體系。根據《國家公園空間布局方案》，規劃布局了49個國家公園候選區，總面積約110萬平方公里，其中陸域面積99萬平方公里，占陸域國土面積的10.3%，海域面積11萬平方公里。49個國家公園候選區，把我國自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的區域納入國家公園體系，涵蓋陸域分布高等植物2.9萬種，脊椎動物5000多種，保護80%以上的國家重點保護野生動植物物種及其栖息地。



第一批5個國家公園生態保護成效顯著。三江源國家公園實現了長江、黃河、瀾滄江源頭整體保護，藏羚羊種群恢復到7萬多只。大熊貓國家公園保護了70%以上的野生大熊貓，連通了13個局域種群生態廊道。東北虎豹國家公園暢通跨境通道，東北虎數量超過70只，東北豹數量超過80只。海南熱帶雨林國家公園雨林生境持續改善，長臂猿種群數量恢復到7群42只。武夷山國家公園黃腹角雉數量保持在700只左右，生態系統原真性、完整性進一步增強。



一體推進“監測、科研、宣教”三大平台建設。持續推進監測體系建設。經過兩年自主研發，國家林草局初步建成包含了自然資源資產、天空地一體化、矛盾衝突調處、規劃方案和項目等8個板塊的國家公園感知系統，初步實現了重點區域實時監測；組建世界級科學研究平台。國家林草局與中國科學院共建國家公園研究院。成立國家公園和自然保護地標準化技術委員會；打造高水平科普宣教體系。構建國家公園解說體系，建設國家公園數字平台，塑造國家公園文化品牌，拓展國際國內交流合作渠道。舉辦國家公園論壇和國家公園展覽，發布中國國家公園標誌，開展國家公園知識科普和宣傳教育活動。5個國家公園入選首批國家林草科普基地。



據介紹，國家林草局會同財政部制定了國家公園設立指南，印發了國家公園監測、宣傳教育等配套辦法文件，發布實施《國家公園設立規範》《國家公園總體規劃技術規程》等5個國家標準，制修訂《國家公園創建設立材料審查辦法》《〈國家公園總體規劃編制和審批管理辦法（試行）〉實施細則》等近10項制度文件。國家林草局與第一批5個國家公園所在省區建立了聯席會議協調推進機制，以“一對一”形式分別與5個國家公園所在省區人民政府召開多輪局省聯席會議，共同研究問題、部署工作，形成局省共建、齊抓共管、同題共答、相互配合的良好局面。