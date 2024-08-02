台灣劇團數字化創新傳統曲藝

中評社北京8月2日電／用簡單步驟創建專屬虛擬角色，便可進入歌仔戲“元宇宙”世界沉浸式欣賞經典劇目等內容。據新華社報導，這是台灣知名歌仔戲團明華園戲劇總團1日在台北發布的“元宇宙計劃”的最新成果，為觀眾帶來數字化的觀劇體驗。



該計劃集結近百人，歷時一年多，將真人直接掃描，全視角記錄其動作、裝扮等細節，產出高品質的動態3D模型。以明華園經典歌仔戲劇目《韓湘子》與《冥戰錄》為藍本，重新製作出適用於“元宇宙”平台的數字音樂視頻。兩部作品將於8月24日和25日在“元宇宙”平台上播出，觀眾可免費領票線上觀賞。



“歌仔戲是‘活’戲，不可能一成不變。”明華園戲劇總團執行長陳昭賢受訪表示，明華園在台灣能傳承95年，最重要的就是大膽創新。在數字化時代，戲團將歌仔戲搬到“元宇宙”世界，希望吸引更多年輕觀眾熱愛歌仔戲。



被譽為台灣歌仔戲“無敵小生”的孫翠鳳是明華園的“台柱”。她表示，明華園曾多次赴大陸演出、交流，自己在大陸也擁有一批粉絲，近期將到浙江與粉絲見面，“希望未來有更多機會到大陸演出，一起把歌仔戲發揚傳承好”。



據瞭解，除歌仔戲音樂概念視頻和經典作品演出外，“元宇宙”平台還將上線8個動漫虛擬角色，以及虛擬主播帶來的歌仔戲教學節目，使觀眾在娛樂的同時深入瞭解這項傳統藝術。