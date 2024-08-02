中消協發布上半年消費維權輿情熱點報告

中評社北京8月2日電／據新華社報導，現制飲品品牌屢現過期食材等問題；微短劇付費亂象、內容違規問題頻發；平台經濟大數據“殺熟”頻現；網絡平台自動續費“開通容易退訂難”……8月1日，中國消費者協會發布2024年上半年消費維權輿情熱點報告，揭露了上半年消費者反映強烈的消費堵點問題。專家指出，這些問題影響消費體驗，需著力打通制約消費潛力釋放的堵點，改善消費環境，提振消費信心。



現制飲品頻現過期食材等問題



上半年，書亦燒仙草、古茗、茶百道、茉酸奶等新式茶飲品牌“致歉”屢上熱搜榜。食材超過有效期、店員責任意識差、門店管理流程混亂等導致出現食品安全問題，是這些品牌被媒體曝光的重要原因。有的品牌以“新鮮現做”為賣點卻無法保障食材的安全性，消費者直呼“塌房了”。相關事件中，個別店員“過沒過期靠嘴嘗”“喝了頂多拉肚子”等表態反映出商家對消費者權益的漠視心理，招致消費者反感。



對此，報告指出，當前茶飲行業市場競爭激烈，相關事件暴露出品牌在快速擴張的同時一味追求經營業績，忽略了保障消費者權益的本質性問題。新式茶飲品牌應在確立一套嚴格、健全的食品安全管理制度基礎上，把制度落實、落細。尤其是在加盟模式盛行的行業發展態勢下，部分品牌一出事就指望用一紙聲明來表明是加盟商“違約”，將“終止加盟商資質”，以此撇清責任。這樣的做法不能有效解決消費者權益受損問題，難以挽回品牌在消費者心中的信譽。

