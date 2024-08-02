中國“百米飛魚”霸氣回應：一雪前恥！

中評社北京8月2日電／據大公報報導，7月31日，中國選手潘展樂在巴黎奧運會男子100米自由泳決賽中以46秒40的成績奪冠，並打破由其本人保持的世界紀錄。潘展樂賽後接受採訪時，公開吐槽澳洲和美國游泳運動員此前冷待自己，強調自己用成績“一雪前恥！”



在本屆巴黎奧運會，在西方輿論操縱下，興奮劑和質疑聲一直籠罩著中國游泳隊。潘展樂在百米飛魚大戰後接受央視採訪，說的第一句話是：“一雪前恥！今天終於把他們所有人都拿下了。”他還公開吐槽了一番不甚友好的外國對手：“像（澳洲選手）查默斯，我比賽前跟他握手，他完全不理我的，美國隊的艾力克西，訓練的時候做滾翻，直接往我們教練身上濺水，有點看不起我們的樣子。”



在賽後記者會上，《紐約時報》記者繼續向潘展樂發難，潘展樂回應道：“去年我接受了29次檢查，從來沒有一次陽性，包括今年我們的冠軍賽，從5月份到7月份共有21次檢查，也沒有一次陽性。”



潘展樂以驚人的成績奪冠，打破了白人在100米自由泳項目上的壟斷，在社交平台上引發熱議。世界泳聯第一時間在X上發帖，祝賀潘展樂奪冠。但評論區又出現了拿興奮劑說事的聲音，有外國網友批評有的人戴有色眼鏡，大搞雙重標準，當潘展樂打破了世界紀錄時，很多人要求對他進行興奮劑檢查，但對同一天打破紀錄的美國女運動員萊德基和法國運動員馬爾尚，卻從來不提及興奮劑問題。