訪港過夜會展旅客　上半年錄70萬人次

中評社北京8月2日電／據大公報報導，旅遊發展局昨日公布，今年上半年的訪港過夜會展旅客錄得約70萬人次，屬﻿復甦最快的客群，他們平均留港3.7晚，人均消費超過8000元，兩數據均高於整體旅客的水平。旅發局表示，至今已成功競投及促成超過60個大型國際會展活動，今年至2026年在香港舉行，預計可吸引至少18萬會展旅客。



推動會展旅遊吸國際客



本港今年首六個月整體訪港旅客約2100萬人次，過夜旅客占約半數。旅發局會議展覽業務拓展首席總監成穎詩表示，訪港過夜會展旅客錄得70萬人次，回復至2018年同期水平約八成。有五成是來自國際市場，比例較整體旅客占約兩成半為多。他們的人均消費超過8000元，較整體旅客多約兩至三成；留港3.7晚，較整體3.2晚為長。



旅發局形容，推動會展旅遊有助吸引更多國際旅客訪港，目前已成功競投及促成的60多個大型國際會展活動，主題除了創新科技、醫學、金融保險之外，也有航空、建築、教育等。旅發局預計，這些活動總參與人數至少22萬人，當中內地及海外訪客料占至少18萬人，印證本港作為“國際會展之都”的地位。



政府早前公布，本港今年全年舉辦超過210項盛事，預計吸引約170萬名旅客參與，帶來72億元消費額，經濟增加價值約43億元。