湖南省將國家救災應急響應級別提升至二級

中評社北京8月2日電／據新華社報導，8月1日，國家防災減災救災委員會針對湖南省嚴重洪澇災害，將國家救災應急響應級別提升至二級，協調相關部門繼續加大工作力度，指導支持地方做好受災群眾基本生活保障等救災救助工作。



國家防總維持針對遼寧、吉林的防汛三級應急響應以及針對內蒙古、黑龍江、湖北、湖南的防汛四級應急響應。應急管理部維持針對湖南、重慶的國家地質災害四級應急響應。



針對台風“格美”及其殘餘環流造成的嚴重暴雨洪澇、地質災害，7月31日，財政部、應急管理部緊急預撥3.78億元中央自然災害救災資金，支持河北、遼寧、吉林、浙江、福建、湖南、貴州、雲南、甘肅9省開展應急搶險和受災群眾救助，重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、倒損民房修復等工作，最大限度減少人員傷亡。



財政部7月31日下達中央財政農業生產防災救災資金20.37億元，支持河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、陝西、甘肅等地實施秋糧作物“一噴多促”。其中，下達內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等4省（自治區）8.76億元。中央財政重點對玉米、大豆、中稻等主要秋糧作物噴施植物生長調節劑、葉面肥、抗逆劑、殺菌殺蟲劑等給予補助，支持農民合作社、服務專業戶、農業服務類企業、農村集體經濟組織、供銷合作社等符合條件的農業社會化服務組織，採取統防統治方式推進噴施作業。



記者從湖南省資興市防汛抗旱指揮部瞭解到，截至8月1日12時，資興市受台風“格美”影響最嚴重的8個鄉鎮的道路、電力、通信基本打通，搜救工作取得階段性進展，初步查清共有30人遇難、35人失蹤。目前，各方力量仍在緊張有序開展工作，全力搜救失蹤人員，並做好搶險救災各項工作。