﻿警破兩電騙集團　涉款2700萬元

中評社北京8月2日電／據大公報報導，電話騙案猖獗，警方東九龍總區刑事部於上月29日至昨日，針對“猜猜我是誰”及“假冒官員”的電話騙案，展開分別代號“猛拳”及“北樓”的打擊行動，瓦解2個本地詐騙集團，以“以欺騙手段取得財產”拘捕15男2女共17人，年齡由17至62歲，被捕者中包括多名骨幹、收騙款的跑腿、把風以及傀儡戶口持有人，涉案騙款約2700萬元，當中1名受害人損失達850萬元。



兩案共拘17男女



在“猛拳”行動中，警方鎖定一個“猜猜我是誰”的詐騙集團，騙徒隨機致電受害人，假扮其子女或朋友，訛稱被捕或意外入院，向受害人借錢應急。上月30日，警方在秀茂坪拘捕1名收取騙款的成員，並突擊搜查該集團巢穴，拘捕4男1女（17至37歲），當中包括集團骨幹、負責收取騙款的跑腿及把風，部分人有黑幫背景。該詐騙集團僅7月份，已涉及至少6宗同類電騙。受害人年齡由60至89歲，共損失50萬元。



在“北樓”行動中，詐騙集團以隨機致電形式，訛稱為內地執法人員，指受害人幹犯刑事罪行，需進行資金審查，安排“特務”上門與受害人簽署保密協議，並以轉賬或現金方式收取騙款作調查，其間騙徒會出示偽造的香港警察及內地公安證件，但是有關證件質素參差，仔細辨別便知真偽。



至上月29日，警方採取行動，在全港多處拘捕11男1女共12人，年齡由19至62歲，包括3名假扮“特務”騙徒和9名傀儡戶口持有人。該集團涉及今年全港最少11宗同類騙案。受害人由20至87歲，損失金額26萬至850萬，總損失達2600萬元。其中1名43歲女文員損失850萬元，是金額最大的受害人。