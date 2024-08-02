消除火警危險　消防巡查商住舊樓

中評社北京8月2日電／據大公報報導，今年華豐大廈5死40傷的三級火，令本港舊樓消防安全問題備受關注。消防處進行特別執法行動，截至7月尾已在約700棟火警風險較高的舊式商住樓宇發出逾五千張“消除火警危險通知書”，目標是今年內完成巡查約1000棟樓宇，消防將對264張未有遵從的通知書作檢控。



年內將主動巡查千棟舊樓



因應今年華豐大廈5死40傷的三級火，消防處進行特別執法行動，目標在今年內主動巡查本港約1000棟火警風險相對較高的舊式商住樓宇，大部分位於油尖旺、深水埗和東區，截至今年7月底，消防處已在約700棟樓宇進行約6900次主動巡查，發出逾五千張“消除火警危險通知書”，其中1600張及1430張分別涉及防煙門被楔開及防煙門損壞，836張涉及阻塞逃生途徑，處方計劃就264張到期而未能遵從的通知書作檢控。



《消防安全（建築物）條例》執行至今，截至今年6月底，消防處及屋宇署已巡查超過11000棟目標樓宇並發出逾30萬張消防安全指示，要求進行改善工程，並對有困難的業主加強支援，包括安裝直接泵水設計的喉轆或消防栓系統幫助未能安裝水缸的舊式樓宇、成立“樓宇改善支援中心”向住戶講解法例，以協助他們盡快完成指示要求，以及在5月公布“曾成功完成消防安全改善工程的註冊承辦商名單”以供市民參考。