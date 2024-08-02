﻿內地旅客來港豪花五萬買奢侈品

中評社北京8月2日電／據大公報報導，內地旅客自香港進境內地攜帶行李物品連同口岸免稅額度增至15000元的惠港措施，推出至今滿一個月，並於昨日起擴至所有口岸。有內地旅客表示，一日內花近五萬元購買名牌奢侈品，認為購物免稅額增加令其消費更“大膽”；有旅客因為免稅額提高，專程來港花萬元購買相機，期望免稅額度再提高。



香港零售管理協會表示，有業內會員反映受惠於新措施，生意有增長。廠商會表示，有關免稅額度增加，有助推動多元化旅遊發展，提升旅客來港意欲。政府表示，新措施有助推動多元化旅遊發展，刺激零售市道。＼大公報記者 易曉彤、王亞毛（文） 麥潤田、張凱文（視頻）



內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度，自7月1日起，由人民幣5000元提高至12000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3000元免稅商品政策的措施，率先於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸實施，年滿18歲人士適用；昨日起擴展至所有口岸，包括機場與碼頭。



尖沙咀名店人龍再現



在高鐵西九龍站，大公報記者現場見到，不少準備離港的內地旅客拖著滿載的行李箱、手提好幾袋手信，抵港層亦不斷有旅客人潮。來自福建的葉小姐告訴記者，此行打算游玩四天，除了和朋友到旺角、尖沙咀等地city walk，最主要是因為免稅額提高，打算來港購買一台約萬元的相機。她並說，12000元額度仍不太足夠，希望可增至數萬元。



尖沙咀廣東道的名牌奢侈品店林立，昨日是人來人往，大多是內地旅客，有名店需排隊等候入內，離店的客人大多滿載而歸。來自深圳的尹小姐告訴記者，在一名店購買了約4000元的絲巾。今次是一家八口首次來港，因香港奢侈品款式多樣、價格優惠，所以打算帶家人來購物，預計花費約五萬元，“以前衹有5000元免稅額度，隨便買點東西就超額了，現在增到12000元，對遊客來說意義很大，購物更加大膽。”



本地零售業界正面對挑戰，政府統計處昨日公布，6月份零售業總銷貨價值的臨時估計為299億元，按年下跌9.7%，連跌四個月，但跌幅已連續兩個月收窄。