同鄉社團：當好中國式現代化“超級聯繫人”

中評社北京8月2日電／據大公報報導，本港各大同鄉社團領袖表示，國家主席習近平在給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家的回信中高屋建瓴的指示，既是對各企業家貢獻的肯定，也是對國家發展的擔當和期許，這是對廣大愛國愛鄉中華兒女的呼喚，鼓舞大家更積極投身國家發展建設中。



香港廣東社團總會龔俊龍說，多年來，香港粵籍商人和企業家們一直秉持先輩的愛國之心，努力創業，進而飲水思源，以自身和企業的資源積極投身家鄉建設和國家發展事業。未來，在港粵商需繼續發揮香港的營商優勢，也要繼續發揚愛國愛鄉的傳統，在實現中華民族偉大復興的征程上，團結努力，攜手奮鬥，凝聚共識，支持香港以改革創新精神充分發揮好港澳優勢，當好中國式現代化的“超級聯繫人”，主動對接國家發展戰略，服務國家發展大局，推動“一國兩制”行穩致遠，共同書寫香港由治及興的輝煌新篇章。



團結瓊商投身家鄉建設



全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流表示，習主席的回信，不僅溫暖了廣大民營企業家的心，更為新時代民營經濟的發展指明了方向。回顧歷史，從福建到浙江，再到中央，習主席在不同工作崗位上，始終秉持著“兩個毫不動搖”的堅定立場，即毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。這一理念，如同燈塔一般照亮了民營經濟發展的道路，讓民營企業家們在風雨兼程中有了堅實的依靠和前進的動力。在新的歷史時期，我們要深入學習貫徹習近平主席的重要指示精神，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦。



香港海南社團總會會長李文俊指出，這封信讓大家更加明確了自己的定位和責任，那就是要團結帶領廣大瓊商，積極投身家鄉建設和國家發展，將愛國愛鄉的傳統發揚光大。



李文俊表示，該會將積極參與海南自貿港的各項建設工作，為海南的經濟社會發展貢獻自己的力量，同時充分發揮自身優勢，整合各方資源，推動海南在貿易、投資、金融等領域的創新發展。