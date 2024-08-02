﻿商界：習主席的回信讓我們倍感振奮

中評社北京8月2日電／據大公報報導，近日，國家主席習近平給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，對他們予以親切勉勵。香港各大商會及商界人士表示，習主席的回信，讓他們深受鼓舞，倍感振奮。



他們認為，當前，國家經濟正邁向高質量發展的新階段，香港也迎來前所未有更廣闊的機遇。在這個關鍵時刻，香港不僅是見證者、受益者，更應擔當起關鍵參與者和重要貢獻者的角色。特別是在深化對外開放、打造新質生產力、推動科技創新、發展綠色低碳經濟和完善標準建設等方面，香港可充分發揮獨特優勢，進一步鞏固和提升自身作為“引進來”和“走出去”超級聯繫人的地位，積極主動融入國家改革開放大局。＼大公報記者 吳俊宏 義昊



全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深指出，習主席的親切勉勵，對所有來自不同籍貫、不同地方的香港企業家都是十分鼓舞，是堅定我們貢獻國家和家鄉的重要“強心針”。香港工商界將繼續積極發揮自身所長，服務國家所需，在新時代全面深化改革、推進中國式現代化發展貢獻香港企業家力量。



培育下一代 厚植家國情懷



香港總商會主席陳瑞娟表示，作為商界的一分子，定當以弘揚中國企業家精神為己任，凝聚愛國愛港力量，盡展所長，更會聚焦培養年輕的下一代，薪火相傳，培育深厚家國情懷，在愛國愛港的基礎上，從善用科技創新、加強自身誠信、支持社會責任和拓展國際視野等方面不斷提升自身，為國家民族復興鴻圖大業作出貢獻。



香港中華廠商聯合會（廠商會）表示，習主席的勉勵，不僅是對該會名譽會長包培慶教授等企業家的肯定，更是中央對香港及香港企業多年來為國家發展所作貢獻的再次褒揚。眾多祖籍寧波及香港各界企業家，一直以來都是愛國愛港的先驅。他們以實際行動證明自己既是國家改革開放的參與者、貢獻者，也是受益者，為香港與內地的緊密聯繫寫下了濃墨重彩的一筆。廠商會認為，香港企業應當秉持“識變、應變、求變”的思維，勇於突破傳統經濟增長模式和生產力發展路徑的局限，不斷增強自身的創新能力和競爭力，為國家全面深化改革、實現中華民族偉大復興的宏偉藍圖貢獻更大力量。