唱響《義勇軍進行曲》——港生深化家國情

中評社北京8月2日電／據新華社報導，在一片歡呼聲中，數十名香港少年拿著五星紅旗和香港特區區旗從台下奔上舞台，高唱《義勇軍進行曲》，慶祝他們在一項音樂比賽中獲勝。這歡騰一幕在互聯網上廣為流傳，吸引大量關注。



今年7月，香港聖保羅男女中學合唱團在新西蘭奧克蘭舉行的第十三屆世界合唱比賽中，勇奪“中學合唱組”冠軍和“當代音樂混聲組別”亞軍等獎項。



“能代表國家、代表香港比賽是驕傲和光榮的。”合唱團成員、高中生羅翊洺說，當主辦方播放國歌的時候，他們跟著旋律高唱，慶祝這光輝時刻。另一位成員關尚誼表示，這是她第一次參加國際性音樂比賽，拿著國旗和區旗在盛大的場合唱國歌，感到十分榮幸。



自2000年舉行的世界合唱比賽設有多個組別及獎項，頒獎形式就像奧運會，每個組別的冠軍誕生後，現場全體起立，奏唱得獎隊伍所屬國家的國歌。聖保羅男女中學團隊每次都會帶上國旗和區旗，即使以往沒能奪冠，他們也會高舉旗幟，以國歌聲為中國其他地區的獲獎隊伍送上祝賀。



“單是在這場頒獎典禮上，我們唱了十幾次國歌。”在合唱團擔任指揮的聖保羅男女中學畢業校友黃日珩表示，本屆比賽有多個隊伍來自內地，他形容學生們高唱國歌的場面澎湃感人。



這是聖保羅男女中學第五次參加世界合唱比賽，儘管此前曾多次獲獎，但奪得冠軍則是第一次。“我們非常開心，能夠代表學校、代表國家奪得這個對我們來說別具意義的獎項。”合唱團成員、高中生周穎彤說。



在頒獎台的最高處，聖保羅男女中學合唱團面對著現場數千人，激情地唱出《義勇軍進行曲》，獲得眾多網民留言點贊，香港年輕人的家國情懷正在一步步深化。



此次參賽的聖保羅男女中學合唱團一共60多人，主要由不同年級的學生組成，還有老師和校友。超過100小時的練習、反復琢磨演唱技巧、仔細研究歌詞……背後連串苦功，成為他們擊敗世界各地對手的關鍵。