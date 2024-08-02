香港青少年走進湛江　沉浸式體驗國防教育

中評社北京8月2日電／據人民網報導，在八一建軍節來臨之際，由香港九龍青年聯席會議、湛港青年交流促進會主辦的“2024年香港青少年國防體驗營”走進湛江，旨在通過沉浸式的國防教育體驗，讓香港青少年深刻感受現代化國防力量。



啟動儀式日前在香港西九龍高鐵站舉行。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室九龍工作部副部長郭長勇、香港特區政府勞工及福利局副局長何啟明、香港觀塘民政事務處助理專員張家朗、湛港青年交流促進會主席郭康平等嘉賓及交流團成員出席。



何啟明致辭時表示，香港和湛江聯繫密切、交流頻繁。他期待，透過6天的軍事體驗，讓香港青少年學會勇於挑戰自我，培養團隊精神和集體榮譽感，共同成長進步，面對困難和挑戰，堅持到底、勇毅前行。



郭康平指出，國防體驗營是湛港青年交流促進會舉辦的特色青年活動，已連續舉辦六屆。本次體驗營帶領百名香港青少年前往湛江國防教育訓練基地，開展一次別具特色的軍訓體驗之旅，希望能夠進一步加強香港青年的國防意識和家國情懷。



今年國防體驗營以“同心同行，強國有我”為主題，吸引近百名12至29歲的香港青少年參與，其中多數為首次體驗軍事訓練和軍旅生活。



參與者陳佩瑩說：“這是我第一次離開家這麼遠來到湛江，和同學們一起體驗軍營生活，很好奇也很興奮，在這裡要自己洗衣服、叠被子、做衛生，是一次難得的體驗機會。”