澳門青少年國情知識競賽獲獎學生參訪浙江

中評社北京8月2日電／據人民網報導，澳門“第十六屆青少年國情知識競賽”（下稱國情知識競賽）獲獎學生參訪團日前赴浙江，展開為期四天的參訪之行。團員們全方位學習瞭解浙江在生態文明建設和新質生產力發展方面取得的成效，親身體驗深厚豐富的人文底蘊和朝氣蓬勃的城市發展。



活動主辦方國情教育（澳門）協會會長王海濤表示，此次參訪旨在讓更多的澳門青少年學國情、識國情，沉浸式感受祖國經濟社會發展成就，做中華優秀傳統文化的傳承者和踐行者。



在“綠水青山就是金山銀山”理念發源地浙江安吉餘村，參訪團瞭解到餘村從過去一個資源消耗型的小山村，轉變成為如今生態宜居、產業興旺的美麗鄉村全過程。在“青來集”青年人才小區，鄉村主理人與同學們熱烈交流討論，分享創新創業故事和經營理念，讓同學們深受啟發。



在南潯古鎮，同學們參觀了張石銘故居、小蓮莊和藏書樓等標誌性建築，漫步在青石板路上，感受江南水鄉秀美風光，還沉浸式體驗了湖筆製作和剪紙藝術。



在浙江大華技術股份有限公司，參訪團員們學習到浙江民營企業在科技創新及新質生產力發展方面的先進經驗。



澳門坊眾學校的黃展游同學、濠江中學餘達淋同學深有同感地說，走進經濟發達的內地省份浙江，不僅感受到經濟發展脈動、文化事業創新、自然生態保護，更通過所見所聞所思所想，進一步增強了對祖國的認同感、歸屬感，要為發展澳門、富強祖國貢獻青春力量。