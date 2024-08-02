黎巴嫩真主黨稱向以色列發射數十枚火箭彈

中評社北京8月2日電／新華社援引黎巴嫩真主黨旗下燈塔電視台1日報導，真主黨當天向以色列北部的軍事基地和猶太人定居點發射了數十枚喀秋莎火箭彈，以回應以色列當天早些時候對黎巴嫩南部村莊舍馬的空襲。



報導說，以色列對舍馬的空襲造成一名敘利亞婦女和3名兒童死亡。



另據黎巴嫩軍方消息人士告訴新華社記者，根據黎軍監測，當天有約70枚火箭彈分兩批從黎巴嫩一側射向以色列，其中一些被以色列“鐵穹”防空系統攔截。



該消息人士還說，以色列飛機當天對黎巴嫩東部、中部和西部地區的7個城鎮和村莊發動了7次襲擊。以色列炮兵向黎巴嫩11個城鎮和村莊發射45枚炮彈，造成數十棟房屋嚴重受損，並引發多起火災。



7月27日，以色列控制的戈蘭高地城鎮邁季代勒舍姆斯遭火箭彈襲擊，造成至少12人死亡、30餘人受傷。以色列稱這是黎巴嫩真主黨所為，並決定對其發動為期數天的報復性打擊。黎巴嫩真主黨否認與襲擊事件有關。



7月30日，以色列空襲黎首都貝魯特南郊真主黨一處目標，造成黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官福阿德·舒庫爾和5名平民喪生，另有74人受傷。8月1日，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉在舒庫爾的葬禮上誓言進行報復。



自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨不時向以色列北部及戈蘭高地發動襲擊，以軍則空襲和炮擊黎南部目標進行報復。雙方在黎以邊境的衝突持續至今，黎南部和以北部邊境地區的大量居民已撤離。