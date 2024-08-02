中評社北京8月2日電／網評：唯拼搏最可敬



來源：新華社 作者：王志艶



7月31日，巴黎奧運會乒乓球女單比賽，“00後”的中國選手孫穎莎對陣“60後”盧森堡老將倪夏蓮，這場年齡相差38歲的較量讓很多人為之動容。



作為奧運會乒乓球史上年齡最大的選手，倪阿姨雖然輸了，但所有人都能看到，她展現出頑強的拼搏精神。無論對手多麼強大，她從未放棄。



一記漂亮的360°旋轉防守，讓人不敢相信她已經61歲。好不容易贏下一分，她興奮地舉手慶祝。第三局甚至一路反擊，將比分追到11：11。年齡會長，速度會慢，但那股拼勁絲毫不減。



有人說這是“祖孫之戰”，但倪夏蓮並不服老。她說，“自己雖然打法落後，但在技術上還可以進步。”過去二十多年，她在國際賽事上，屢屢戰勝比自己年輕三四十歲的高水平運動員，一次次刷新年齡的限制。



競技賽場上，勝利從來不是如探囊取物一般輕鬆。23歲的莎莎正值當打之年，剛剛與搭檔王楚欽險勝朝鮮隊，拿下這枚寶貴的奧運混雙金牌，同樣靠拼！或許倪阿姨在球台前面對莎莎時，看到的正是年輕時候的自己：熱愛、拼搏、不服輸……



青春新秀和體壇老將，為我們樹立了榜樣。拼搏精神，不止是賽場取勝的關鍵，更是一種可貴的人生態度。而桂冠不只屬於勝利者，也屬於那些永不放棄、堅持夢想的人。