中評社北京8月2日電／網評：賴清德“三把火”凸顯“權力焦慮症”



來源：大公報 作者：朱穗怡



俗話說“新官上任三把火”，剛上任兩個多月的民進黨當局領導人賴清德的“三把火”燒向哪裡呢？



第一把火“燒”向兩岸關係。賴清德在5月20月上任第一天發表就職演講時就公然叫囂“兩國論”，說“兩岸互不隸屬”，近日又鼓噪建立所謂“台灣主體性的國家認同”。



第二把火“燒”向在野黨。國民黨和民眾黨“立委”聯合提出改革法案，加強立法機構對民進黨當局的監督，包括要求台當局領導人定期到立法機構作報告、擴大立法機構對弊案的調查權。民進黨“立委”全力阻擋法案通過，但由於“立委”人數不敵在野黨，於是不僅在立法機構挑起肢體衝突，還煽動民進黨支持者在立法機構前抗議在野黨提出的改革法案。民進黨陣營的一系列強硬行徑與兼任民進黨主席的賴清德脫不了幹系。當時他在網絡社交平台上貼文支持綠軍前往立法機構抗爭。相關法案雖然在在野黨“立委”的人數優勢下通過，但民進黨向“憲法法庭”提出上訴，而清一色“綠油油”的大法官一如外界所料，裁定國民黨和民眾黨提出的改革法案暫停實施。



第三把火“燒”向民進黨內部。被視為賴清德下一屆台灣地區領導人選舉最強的對手、海基會前董事長鄭文燦因涉貪被捕。詭異的是，相關案件發生在七年前，而據說檢方早已掌握證據，但遲至現在才“收網”，台灣政壇紛紛認為這是賴清德的“手筆”。