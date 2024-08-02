中評社北京8月2日電／網評：科技創新教育讓香港青少年走得更遠



來源：大公報 作者：李曉迎（香港未來教育協會總幹事）



中共二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。全會提出“教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐”。這一決定是中共二十大對教育、科技、人才進行專章部署後，又一項重大戰略部署。這不僅在未來一段時期為內地的教育、科技和人才的發展指明了方向，同時也為香港教育界、科技界的發展帶來前所未有的機遇。



自回歸祖國後，香港在教育方面有了前所未有的跳躍式發展，在國際各項競賽與教育評價中，無論是基礎教育抑或是高等教育都有著卓越的表現。尤其是伴隨著香港不斷融入大灣區與國家發展大局後，一項項代表著國家對香港厚愛的舉措的落實，都為香港教育的發展增添不少動力與生命力，如高教界的國家科研資金“過河”，基礎教育界可以參選全國優秀教學成果獎，再到最近的首次有港人入選第四批預備航天員載荷專家，香港高校積極參與航天科技發展等等，這些都讓香港科技發展從過往只專注在眼前的“小確幸”，轉變為多層次、更廣闊的去看到世界發展與趨勢，也讓世界看到了更有活力的香港。



相比於香港高教界一系列重大政策落實與積極推動科技創新發展，香港基礎教育界的科創發展則在特區政府的統一部署下，積極回應國家發展方面的需要，在課程上積極推動STEM課程，為高等教育和香港未來培養更多的人才做好準備。同時，教育局還透過向中小學提供“一筆過津貼”、設立優質教育基金快速通道、設立全方位學習資助等方式推動中小學在科技與創新教育方面的發展。為香港建設成為國際創新科技中心打下人才預備的重要基礎。



雖然近幾年因為疫情而阻礙了各地人們的交通與往來，但卻沒有削減香港學界透過網絡、視訊的方式參加本地、全國與國際科技與創新賽事的熱情，例如近些年有機構組織香港學校和學生參加“全國青少年創新科技大賽”，香港學生不僅獲得一、二等獎的佳績，更獲得“中國科協主席獎”這一獎項。



今年香港學生親身參與製造的首顆人造小衛星成功升空，打破了香港基礎教育界科技發展只聚焦在民生與電腦軟件發展領域的局限性。早前首次有香港學校組隊參加“冷湖火箭排行榜”活動，學生們親手製作了小型固體燃料火箭模型，並透過系統學習火箭設計、發射與回收的原理，不斷迎難而上，克服各種挑戰，取得了總成績第二名的佳績。