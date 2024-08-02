中評社北京8月2日電／網評：梅儒瑞抹黑香港不成反自暴其醜



來源：大公報 作者：卓銘



日前，美國駐港總領事梅儒瑞和美國《福布斯》雜誌，不約而同發表抹黑香港的言論。梅儒瑞稱香港“唯獨經濟尚餘‘一國兩制’”，新聞和示威自由受到打壓；《福布斯》則說香港拒絕執行美國制裁是“無賴”（rogue）所為雲雲。兩者的矛頭繼續指向香港國安法和《維護國家安全條例》，但這些年來，美國對香港國安法律的抹黑千篇一律，騙得了自己，卻騙不了他人，無數事實清楚說明，國安法律進一步鞏固香港的國際地位和營商環境，並保障香港居民合法權利，梅儒瑞之流想繼續唱衰香港，結果不過自暴其醜而已。



這不是梅儒瑞第一次抹黑香港，有趣的是，去年梅儒瑞還“關心”過香港的營商環境。當時美國政府用“商業警告”恐嚇在港的外國投資者，炒作國安風險抹黑香港營商環境，甚至違反世貿規定“制裁”港貨；而梅儒瑞也緊密配合，用“內地營商的風險會在香港出現”等理由威嚇對美國在港企業，企圖手動製造“走資潮”。



一邊“飲茶食包”一邊說無自由



如果按當時梅儒瑞和美國政府的口脗，香港營商環境仿佛早已“玩完”、經濟一蹶不振、國際金融中心地位也一去不復返。那為何來到今日，梅儒瑞又說香港“唯獨經濟尚餘‘一國兩制’”？這句話的意思就是說，梅儒瑞即便唱衰香港到極點，也無法否定現時香港的經濟活力仍然蓬勃，仍然是全世界最能夠吸引外資和人才的城市之一。而看他當時儘管扭盡六壬，試圖威嚇在港外資以至美國企業，結果也沒有成事。外資並沒有為梅儒瑞的政治幻想背書，而且清楚看到香港的潛力，和認同維護國家法律對營商環境的保障，用腳投票選擇留在香港。



去年香港錄得近3900億元淨資金流入、銀行總存款額達16萬億港元、今年4月香港本地公司與非本地公司均創歷史新高，在這些客觀數據面前，梅儒瑞的抹黑攻擊只顯得蒼白無力。