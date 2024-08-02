中評社北京8月2日電／網評：愛國薪火相傳 為民族復興作出新貢獻



來源：大公報



國家主席習近平近日給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，肯定他們用實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情，勉勵他們繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。習主席的回信，表達了對包括寧波籍在內香港社會各界人士的關愛，同時也是沉甸甸的囑托和殷切期待，激發港人以更高昂的愛國愛鄉情懷，在中國式現代化建設征程上當仁不讓，展現擔當。



近代以來，一大批寧波人走出寧波，重工興商，逐漸形成了心系祖國、步履四海的商人群體，湧現出包玉剛、邵逸夫等愛國知名人士，為國家和家鄉建設作出積極貢獻，被稱為“寧波幫”。“寧波幫”的後代傳承先輩的愛國心、桑梓情，在回內地投資興業的同時，亦熱心支持家鄉發展教育、衛生事業，對家鄉貢獻良多，因此備受鄉親贊譽，獲得“榮譽市民”、“愛鄉模範”等稱號。



對於寧波籍企業家在愛國愛鄉方面的傑出表現，在助力國家改革開放中的重要作用，國家予以高度肯定和勉勵。1984年，鄧小平同志作出了後來廣為傳誦的指示：“把全世界的‘寧波幫’都動員起來建設寧波”。習主席當年在浙江工作期間，曾多次對“寧波幫”人士表示關心並寄予殷切期望。2004年8月1日，習近平在紀念鄧小平同志誕辰100周年暨“寧波幫”指示發表20周年大會上講話時指出，要深刻認識鄧小平同志重要指示的偉大意義，動員“寧波幫”和海內外人士，共同創造美好未來；充分發揮寧波在浙江對外開放中的獨特地位和作用，堅持“引進來”和“走出去”結合，推動全方位、多層次、寬領域的對外開放，推進浙江和寧波的發展。



昨日是鄧小平同志號召動員“寧波幫”建設寧波40周年，也是習主席作出關於“寧波幫”重要指示20周年。包陪慶、曹其鏞等香港“寧波幫”後代給習主席寫信，匯報他們傳承先輩優良傳統、積極服務國家發展等情況，表達繼續為祖國現代化建設貢獻力量的決心。不久前勝利閉幕的中共二十屆三中全會就推動中國式現代化作出一系列謀劃部署，以進一步深化改革推動高質量發展。三中全會通過《決定》，強調發揮“一國兩制”優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。在這種大背景下，寧波籍企業家表達貢獻中國式現代化的決心，實在令人鼓舞。



習主席的回信，是對寧波籍工商界傳承愛國愛鄉光榮傳統的高度肯定，激勵他們承先啟後，繼續奉獻國家，造福鄉梓。包陪慶表示，未來將繼續傳承寧波幫精神，弘揚中國文化，促進民族復興。其他香港寧波籍人士如曹其鏞、曹其東、范徐麗泰及寧波社團組織亦紛紛表態，強調寧波人飲水思源，未來會更好地為祖國建設作貢獻，不辜負習主席的關心和厚望。