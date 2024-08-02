伊朗與以色列的“報復循環”何以發生？

中評社北京8月2日電／去年10月巴以新一輪大規模衝突爆發後，地區局勢驟然緊張。多年以來，伊朗與以色列兩國以非直接對抗形式在中東地區的博弈，也在局勢演變的擾動之下發展成報復循環。



央視新聞報導，巴以新一輪衝突爆發伊始，去年10月8日，伊朗常駐聯合國代表團就釋放出堅定支持巴勒斯坦的信號，但與此同時否認伊朗牽涉哈馬斯襲擊以色列的行動。伊朗表示，哈馬斯這次行動是以色列安全機構遭受“最大失敗”。同一天，黎巴嫩真主黨武裝以聲援巴勒斯坦人的名義直接與以色列發生武裝衝突，以色列認為黎真主黨武裝和哈馬斯都受到了伊朗支持，這也加劇了伊朗與以色列間的緊張關係。



自2011年敘利亞內戰爆發後，以軍多次以阻止伊朗經敘利亞向黎巴嫩真主黨運送武器為由空襲敘境內目標。新一輪巴以衝突爆發以來，以色列頻繁轟炸敘境內目標。去年12月2日，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，其兩名成員在敘利亞執行軍事顧問任務時遭以色列殺害。伊朗伊斯蘭革命衛隊沒有說明具體時間與地點。按照路透社的說法，這是新一輪巴以衝突爆發以來，以色列對敘利亞空襲首次造成伊朗人員死亡。



類似襲擊此後時有發生，但尚未形成伊朗和以色列的直接對抗，直至今年4月。4月1日，伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築遭以色列導彈襲擊，造成至少13人死亡。4月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊誓言將對以色列的“犯罪行為”進行懲罰。4月13日晚至14日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機。這是伊朗首次從其領土向以色列發動襲擊。



7月31日，哈馬斯領導人哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡。伊朗外交部當天發表聲明，強烈譴責以色列暗殺哈尼亞。聲明稱，伊朗有權對這一侵犯其主權和領土完整的行為作出適當反應。