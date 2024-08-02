中評社北京8月2日電／網評：創新思路科技賦能 築牢邊海空防屏障



來源：大公報 作者：馬浩亮



中共二十屆三中全會部署“深化跨軍地改革”，其中重要一環就是“優化邊海防領導管理體制機制，完善黨政軍警民合力治邊機制。”此次政治局集體學習專題聚焦推進現代邊海空防建設，實際上對相關改革“劃重點，敲黑板”，作出了進一步細化部署，明確提出要堅持系統觀念，創新思路舉措，強化科技賦能，建設強大穩固的現代邊海空防。



中國擁有2.2萬多公里陸上邊界和1.8萬多公里大陸海岸線，陸地總面積和海域總面積分別約為960萬及473萬平方公里。邊防、海防、空防任務異常艱巨。近年來，外部力量在東南海疆、西南邊陲的挑釁行為時有發生，維護領土主權、海洋權益面臨多重挑戰。築牢邊海空防屏障，具有重大戰略意義。



該項工作涉及軍隊、地方方方面面。自2015年軍改以來，邊海空防力量不斷創新思路，通過改革加強。原屬於省軍區系統的邊防部隊，劃歸陸軍領導，組建了邊防旅、海防旅。新疆軍區、西藏軍區直轄若干邊防團。新組建的武警海警部隊，成為拱衛海疆的“第二海軍”。2018年黨和國家機構改革後，公安邊防部隊轉隸國家移民管理局，組建相應的邊防檢查總隊。海南、山東等省公安部門還組建了海岸警察總隊。



總體而言，黨政軍警民協同的邊海空防體系空前嚴密，為維護國家戰略安全發揮重要作用。這在一系列邊海空防重大行動中得到了充分驗證與實戰檢驗。陸軍邊防部隊堅決有力應對中印邊境衝突，妥善處理中緬邊境局勢，捍衛邊疆安寧穩定。海軍、空軍常態化聯合戰巡南海、警巡東海，強化區域態勢偵察預警，依法伴飛、監視、驅離外軍艦艇、戰機。海警部隊深入釣魚島、仁愛礁海域進行常態巡邏執法。



總書記特別強調，要強化科技賦能，加強邊海空防新型手段和條件建設，構建邊海空防立體智能管控體系。邊海防一線地帶，往往同時也是對外開放開發的前沿。今次政治局集體學習明確提出，打造“既能有效維護安全又能有力支撐發展”的邊海空防建設格局。譬如，加強基礎設施互聯互通和共建共用；優化防空建設的同時，也要做好空中交通管理以及低空經濟發展。這體現了運籌高質量發展與高水平安全的系統思維，以安全護航發展，同時以發展夯實安全基礎，賦予邊海空防建設新意涵，開辟新思路。