8月2日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月3日電（記者 海涵）外交部發言人林劍8月2日主持例行記者會，並就中澳經貿、東帝汶總統訪華、美國發布的“聯邦印第安人寄宿學校真相倡議”項目調查報告第二卷等問題回答記者提問，以下是問答全文：



總台華語環球節目中心記者：近期，澳大利亞中國工商業委員會（ACBC）就“對華貿易為澳家庭帶來的利益”發布報告。報告顯示，2022至2023財年，對華貿易使澳平均家庭可支配收入增加2600澳元，占澳平均家庭可支配收入的4.6%，為澳創造59.56萬個就業機會，使澳家庭節約生活成本4.2%，澳從中國進口占澳總進口比重越大，生活成本降低越多。請問中方對此有何評論？



林劍：中方注意到澳方機構發布的有關報告。報告列舉的事實和數據反映了對華貿易為澳大利亞民眾帶來的巨大實惠，彰顯了中澳經貿關係互利共贏的本質，也再次說明，中國的發展對澳方而言是機遇而不是挑戰。



中澳兩國經濟高度互補，是天然的合作夥伴。當前，中國正進一步全面深化改革，推進中國式現代化，這也將給中澳合作帶來更多機遇。中澳合作前景廣闊，兩國加強合作可以將互補優勢轉化為兩國共同發展的有力動能，也有利於維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為兩國、地區乃至世界經濟持續恢復注入更多正能量。中方願同澳方一道，以中澳建立全面戰略夥伴關係10周年為新的起點，落實好兩國領導人重要共識和李強總理今年6月訪澳成果，不斷培育中澳合作的新增長點，做大合作共贏的蛋糕，更好造福兩國人民。



法新社記者：俄羅斯與美國在內的多個西方國家交換了26名囚犯，包括《華爾街日報》的記者。請問中方對此有何評論？

