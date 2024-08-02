中評社北京8月2日電／網評：台島何以淪為“詐騙天堂”



來源：大公報 作者：朱穗怡



最近台灣地區有兩項數據皆創“新高”：2023年全台詐騙案數量達37984件，財產損失金額超過88億元（新台幣），均是島內史上最多。看來，台灣已淪為“詐騙天堂”。島內曾有調查顯示，台灣4成民眾每周會遭遇詐騙超過1次，衹有約6%的民眾沒有收到過詐騙電話。騙案猖獗，已經成為島內對民進黨當局的“十大民怨”之一。至於民進黨當局耗資20多億元成立的“打詐隊”也成為笑話，據說當中衹有約1億元用於增加“反詐隊”的人力，另外10多億元卻用在“設備場地整修”方面，完全是本末倒置。民進黨當局撥給“打詐隊”的巨款顯然是“不務正業”，這不就是一種“欺詐”嗎？正是“上梁不正下梁歪”，島內有這樣的“政治騙子”，難怪騙案“節節升高”了。



台灣素有“詐騙島”之稱。上世紀90年代，島內“金光黨”橫行。騙徒用鍍金的假黃金丟大街上，看到有人去撿，就跑過去說“見者有份”，游說撿到“黃金”的人用現金換“黃金”。後來隨著電訊業發達，2000年後電信詐騙在島內開始成為主流，詐騙集團甚至把電訊機房搬到大陸，對兩岸及周邊國家的民眾實施詐騙。2009年當時在島內執政的國民黨馬英九政府堅持“九二共識”，兩岸在此基礎上簽署了《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，合作打擊電信詐騙。台灣詐騙集團於是開始溢向海外，把犯罪據點（電話機房和網絡據點）搬到東南亞、非洲和南美洲等地。2022年島內驚爆大規模的“就業詐騙案”，有超過5000名台灣民眾被所謂“高薪厚職”騙到柬埔寨等地從事行騙，遭限制人身自由，甚至被虐待，而案件多是“台灣人騙台灣人”。柬埔寨前首相洪森就曾透露自己的手機收到詐騙語音信息，派人調查後發現竟然是從台灣地區發出的。



台灣詐騙集團越來越囂張，主要原因是台當局執法不力。早前印尼警方在峇里島逮捕了103名詐騙犯，經調查後發現多是台灣民眾，於是遣返回台灣地區。除了當中11名是通緝犯而在桃園機場被台灣警方逮捕歸案後，其他90多名詐騙嫌犯竟然在機場“就地解散”。台警方辯稱，因為印尼警方沒有提供這些人的相關犯罪資料，所以無法採取法律行動。這擺明就是推卸責任。當局如此放縱詐騙嫌犯，也就不難理解為何這裡被稱為詐騙天堂。



每當有台灣詐騙嫌犯在海外落網時，台灣方面總要與大陸方面“搶人”，可當這些嫌犯被遣返回台島時，台當局竟消極處理。近5年島內詐騙案偵結起訴率僅有21.9%、不起訴比例高達45.1%，而理由多為“犯罪嫌疑不足”。看來應如台灣輿論所說，既然台方無力管教詐騙分子，倒不如都送到大陸去，讓大陸嚴懲這些不法分子。