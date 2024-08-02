中評社北京8月2日電／網評：有聲書不能製造噪聲



來源：人民網 作者：寒酥



前不久，有聲書《房思琪的初戀樂園》被曝含不雅背景音，引發多方聲討，磨鐵圖書隨後下架該小說並公開致歉。



值得關注的是，這並不是有聲書第一次擦邊“小黃書”。近年來，有聲閱讀悄然興起、方興未艾，市場亂象也如影隨形。部分有聲書因存在色情、低俗內容，以及版權問題和虛假宣傳配音培訓等問題屢遭詬病。曾有媒體對1400多名網友展開調查，超八成受訪者反饋聽音頻刷到軟色情並不罕見。



用耳朵“悅”讀，與書香為伴。有聲書這一“聲”臨其境的讀書新“姿態”，以節約時間、場景靈活、保護視力等多種優點收穫萬千擁躉。喜馬拉雅發布的《2024春季有聲閱讀數據報告》顯示，有聲閱讀持續升溫，該平台人均有聲書聽書量近10本。



正因受眾廣泛、市場前景巨大，有聲書才更應是智慧的回音，而非噪聲的堆砌、污染的來源。



針對有聲書市場頻現雜音，官方持續加快立法立規、加強監管力度。從2019年國家新聞出版署發布《有聲讀物》行業標準，到近年開展“劍網”“網絡音頻亂象專項整治”等專項行動，再到《有聲讀物》國家標準將於今年10月1日起正式實施。監管釋放了明確信號：打擊有聲讀物平台傳播不良內容以及盜版侵權等違法違規行為絕不手軟。