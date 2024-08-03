外交部：美國應好好治一治自己的“人權病”

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月3日電（記者 海涵）美國內政部日前發布報告顯示，歷史上曾有近千名原住民兒童在美國政府運營或支持的寄宿學校就讀期間死亡。外交部發言人林劍8月2日在例行記者會上就此接受記者提問時表示，印第安人的歷史不公必須得到正視，美國在世界範圍的人權劣行必須得到糾正。美方應以史為鑒、反躬自省，好好治一治自己的“人權病”和四處干涉別國內政的“多動症”。



有記者在例行記者會上提問說，日前，美國內政部發布了“聯邦印第安人寄宿學校真相倡議”項目調查報告第二卷。報告顯示，歷史上曾有近千名原住民兒童在美國政府運營或支持的寄宿學校就讀期間死亡。原住民兒童在寄宿學校遭受了身體虐待，被強制改變信仰，因說母語受到懲罰。這些行為給原住民社區留下了持久的創傷。中方對此有何評論？



林劍表示，中方注意到有關報告。美國的立國史就是印第安人的血淚史。原住民問題是美國的原罪，印第安寄宿學校是最大的罪證。歷史上美國對印第安原住民進行了系統性的文化滅絕、精神滅絕、種族滅絕。時至今日，他們仍是“看不見的群體”和“正在消失的種族”。



林劍指出，令人遺憾的是，美國不僅長期迴避並試圖隱瞞這段黑歷史，還打著人權的幌子散播別國“強迫勞動”“強制同化”的虛假信息，對加沙前所未有的人道危機漠不關心，利用美軍“治外法權”的庇護恣意妄為，在別國犯下濫殺、虐囚等滔天罪行。美國到底是真心反省自身的歷史罪責，還是迫於壓力虛與委蛇、做做樣子？恐怕還是在說一套做一套。



林劍強調，印第安人的歷史不公必須得到正視，美國在世界範圍的人權劣行必須得到糾正。美方應以史為鑒、反躬自省，好好治一治自己的“人權病”和四處干涉別國內政的“多動症”。

