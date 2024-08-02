中評社北京8月2日電／網評：進一步健全全面從嚴治黨體系



來源：人民網 作者：李新生（中共福建省委黨校福建行政學院教授）



習近平總書記強調：“全黨必須永葆‘趕考’的清醒和堅定，以健全全面從嚴治黨體系為有效途徑，不斷把新時代黨的建設新的偉大工程推向前進。”我們黨作為世界上最大的馬克思主義執政黨，之所以能夠始終成為時代先鋒、民族脊梁，始終得到人民群眾的擁護和支持，始終保持旺盛生命力和強大戰鬥力，一個根本原因就是我們黨始終堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨。黨的十八大以來，我們黨堅定不移推進全面從嚴治黨，構建起全面從嚴治黨體系，開辟了百年大黨自我革命新境界。新征程上，我們要深刻認識黨面臨的“四大考驗”“四種危險”將長期存在，進一步健全全面從嚴治黨體系，不斷把新時代黨的建設新的偉大工程推向前進。



全面從嚴治黨是新時代黨的自我革命的偉大實踐。進一步健全全面從嚴治黨體系是我們黨堅持自我革命的寶貴經驗和重大舉措。新時代以來，從嚴管黨治黨的任務繁重而複雜，把全面從嚴治黨向縱深推進，不是靠零敲碎打、短暫推進、號召動員就能實現的，而是需要系統推進、持續推進、有效推進，要求從嚴管黨治黨的措施也必然是系統的、持續的、有效的。因此，衹有形成並健全全面從嚴治黨體系，才能把黨建設得更加堅強有力。這也是習近平總書記強調進一步健全要素齊全、功能完備、科學規範、運行高效的全面從嚴治黨體系的道理所在。進一步健全全面從嚴治黨體系，就要在“全面”上下功夫，避免出現缺項漏項，徹底消除死角盲區；就要在“體系”上下功夫，做好各個環節之間的銜接工作，做好各個領域之間的協同工作。要通過進一步健全全面從嚴治黨體系，從深度方面深化全面從嚴治黨，從廣度方面拓展全面從嚴治黨。



進一步健全全面從嚴治黨體系，就要健全上下貫通、執行有力的組織體系，固本培元、凝心鑄魂的教育體系，精準發力、標本兼治的監管體系，科學完備、有效管用的制度體系，主體明確、要求清晰的責任體系。一個鬆鬆垮垮、稀稀拉拉的組織是不能幹事、也幹不成事的，健全上下貫通、執行有力的組織體系，才能讓黨的組織優勢不斷凸顯、組織力量充分發揮，確保黨的領導“如身使臂，如臂使指”。健全固本培元、凝心鑄魂的教育體系，要求抓好思想建設這個基礎性建設，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，堅持不懈推進黨的創新理論武裝，持之以恒加強黨性教育。健全精準發力、標本兼治的監管體系，要求改進黨員管理機制，完善從嚴管理監督幹部機制，健全正風肅紀常態化機制，完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制，既有明晰的理論指引，也有具體的方式方法。制度具有根本性、全局性、穩定性、長期性，進一步健全全面從嚴治黨體系就要健全科學完備、有效管用的制度體系，既要加強系統集成，也要深化黨內法規制度建設改革，進而通過嚴密的制度設計構築管黨治黨的“防火墻”。擰緊管黨治黨的螺絲，就要健全主體明確、要求清晰的責任體系，以責任主體到位、責任要求到位、考核問責到位，推動管黨治黨責任落實到位。



全面從嚴治黨永遠在路上。進一步健全全面從嚴治黨體系，就要把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，防止和克服過關思想、鬆勁情緒，堅持標準不降、力度不減、措施不軟。要堅持問題導向，找到“問題鏈”和隱藏在後面的“因果鏈”，採取有針對性的措施加以解決，不斷提高解決問題的系統性、持久性、徹底性，確保全面從嚴治黨體系要素齊全、功能完備、科學規範、運行高效。要通過進一步健全全面從嚴治黨體系，把我們黨治理好、建設強，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強保障。