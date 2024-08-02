中評社北京8月2日電／網評：加快綠色科技創新



來源：人民網 作者：邵培樟



綠色發展是高質量發展的底色，新質生產力本身就是綠色生產力。加快綠色科技創新，是牢固樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念，實現綠色發展的內在要求。習近平總書記強調：“加快綠色科技創新和先進綠色技術推廣應用，做強綠色製造業，發展綠色服務業，壯大綠色能源產業，發展綠色低碳產業和供應鏈，構建綠色低碳循環經濟體系。”黨的二十屆三中全會《決定》提出“支持企業用數智技術、綠色技術改造提升傳統產業”。新征程上，深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神和黨的二十屆三中全會精神，就要把加快綠色科技創新落到實處，助力發展方式綠色轉型，不斷鞏固提升我國綠色發展優勢，讓科技創新更好為美麗中國建設賦能。



踐行綠色理念。傳統意義上的科技創新將大自然視為被改造的對象，其目標是征服自然、利用自然，缺乏對人與自然和諧共生的追求。與之不同，綠色科技創新既具備新穎性、創造性、實用性等科技創新的一般特徵，同時體現尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念，能夠促進自然資源節約、生態環境保護。今天，綠色科技創新的目標不再單純地局限於降低生產成本、提高經濟效益，而是包括了有效降低發展的資源環境代價、實現人與自然和諧共生、實現可持續發展。綠色科技創新能夠從技術研發、成果轉化、產品與服務提供、市場消費等經濟活動的多個環節促進綠色轉型，催生新產業、新業態、新模式，為減少環境污染、提高資源利用效率，形成我國高質量發展新動能、新優勢提供關鍵技術支撐。我們要在科技創新過程中踐行綠色理念，加強清潔低碳能源等綠色技術攻關，同時推動其他方面科技創新向有利於節約自然資源、保護生態環境的方向發展。