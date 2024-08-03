東帝汶總統稱無意在大國中站隊　外交部回應

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京8月3日電（記者 海涵）東帝汶總統日前稱，東帝汶未捲入大國競爭，無意選邊站隊。外交部發言人林劍8月2日在例行記者會上就此表示，和平與發展是地區國家的共同期盼，霸權主義與強權政治不得人心。中國始終堅持走和平發展道路，堅持大小國家一律平等，致力於促進地區共同發展，將一如既往堅定支持東帝汶人民自主選擇符合本國國情的發展道路，願同包括東帝汶在內的地區國家一道，維護地區和平穩定、共促團結合作。



有記者提問說，據報導，東帝汶總統奧爾塔訪華期間接受採訪時表示，東帝汶對華合作重點是衛生、教育和農業等領域，中國如能在5年內幫助東帝汶擺脫極端貧困等問題，他將感激不盡。東帝汶未捲入大國競爭，無意選邊站隊，與中美均保持極其良好的關係。針對中國和東帝汶軍事合作，奧稱，諷刺的是，在東帝汶駐軍的國家不是中國，而是三個西方國家。中方對此有何評論？如何評價奧爾塔此訪成果？



林劍表示，本周，東帝汶總統奧爾塔剛剛結束對中國的國事訪問。訪問期間，習近平主席同奧爾塔總統舉行會談，李強總理、趙樂際委員長分別會見，達成廣泛重要共識。雙方發表關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明，表示將傳承相互信任、合作共贏的優良傳統，推動兩國關係朝著共建命運共同體的大方向邁進。雙方還一致同意，將共同維護地區和平、發展與繁榮，反對在本地區拼凑封閉排他的集團架構，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體。



林劍指出，奧爾塔總統的表態再次說明，和平與發展是地區國家的共同期盼，霸權主義與強權政治不得人心。中國始終堅持走和平發展道路，堅持大小國家一律平等，致力於促進地區共同發展，將一如既往堅定支持東帝汶人民自主選擇符合本國國情的發展道路，願同包括東帝汶在內的地區國家一道，維護地區和平穩定、共促團結合作。

