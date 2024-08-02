中評社北京8月2日電／網評：改革要精準發力、協同發力、持續發力



來源：人民網 作者：鄒容 白國強



中國式現代化是在改革開放中不斷推進的，也必將在改革開放中開辟廣闊前景。習近平總書記強調：“我們要順應時代發展新趨勢、實踐發展新要求、人民群眾新期待，以改革到底的堅強決心，動真格、敢碰硬，精準發力、協同發力、持續發力，堅決破除一切制約中國式現代化順利推進的體制機制障礙。”深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，進一步全面深化改革，就要切實做到精準發力、協同發力、持續發力，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。



精準發力就要明確方向重點，提升改革實際效能。進一步全面深化改革、推進中國式現代化，其複雜程度、敏感程度、艱巨程度前所未有，需要更加注重突出重點，依靠精準發力深化重點領域和關鍵環節改革。堅持問題導向是精準發力的關鍵。問題是時代的聲音，“問題清單”也是“改革清單”。要有強烈的問題意識，從人民的整體利益、根本利益、長遠利益出發，緊緊圍繞最關鍵、最迫切的問題深入調查研究，找准破解問題的實招、硬招，使改革更加精準地對接發展所需、基層所盼、民心所向。因地制宜、因時制宜是精準發力的方法。要尊重客觀規律，根據自身實際情況，大膽探索、敢為人先、精準施策，創造性地把進一步全面深化改革的戰略部署落到實處，促進頂層設計和基層探索良性互動。



協同發力就要注重系統集成，提升改革整體效應。今天，單刀直入式、局部突進式的改革往往難以奏效。推進中國式現代化對改革的系統性、整體性、協同性要求更高，需要更加注重系統集成，形成改革合力。增強政策取向一致性，是協同發力的著力點。這要求我們以全局觀念和系統思維謀劃推進改革，推動各領域各方面改革舉措在目標、手段、實施等各方面同向發力、形成合力。既要防止“分解謬誤”，避免把整體改革任務簡單一分了之；也要防止“合成謬誤”，避免局部合理的改革舉措叠加起來造成負面效應。要善於運用法律、政策等多種手段，協調好各方面各層次利益訴求，把改革的力度、發展的速度和社會可承受的程度統一起來，充分調動全黨全國各族人民的積極性、主動性、創造性，心往一處想、勁往一處使，為改革協同發力創造更為有利的條件。



持續發力就要保持戰略定力，推動改革行穩致遠。社會基本矛盾總是不斷發展的，所以調整生產關係、完善上層建築需要相應地不斷進行下去。這決定了持續發力是進一步全面深化改革的內在要求，改革開放衹有進行時、沒有完成時。以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，更加需要增強進一步全面深化改革的戰略定力和戰略耐心。要胸懷兩個大局，以“咬定青山不放鬆”的戰略定力推進改革。認准了方向就一茬接著一茬幹、一張藍圖幹到底，不折騰、不反復，避免“半拉子工程”。改革重在落實，也難在落實。各級領導幹部必須樹立和踐行正確政績觀，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的歷史擔當做改革促進派、實幹家，以釘釘子精神抓改革落實，扭住深層次矛盾和重點難點問題持續發力，把改革藍圖一步步變為美好現實。