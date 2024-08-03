國新辦發布會介紹新型城鎮化戰略行動計劃

國務院新聞辦公室於2日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副主任鄭備和公安部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、住房城鄉建設部有關負責人介紹《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》有關情況，並答記者問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月3日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於2日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副主任鄭備和公安部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、住房城鄉建設部有關負責人介紹《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》有關情況，並答記者問。以下是問答全文：



國務院新聞辦新聞局副局長、新聞發言人邢慧娜：女士們、先生們，大家下午好。歡迎出席國務院政策例行吹風會。近日，《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》已經公開發布，為了幫助大家更好地瞭解相關情況，今天的吹風會我們邀請到國家發展改革委副主任鄭備女士，請她為大家介紹有關情況，並回答大家關心的問題。出席今天吹風會的還有：公安部治安管理局局長仇保利先生，財政部經濟建設司司長符金陵先生，人力資源社會保障部農民工工作司司長尚建華先生，自然資源部空間規劃局局長張兵先生，住房城鄉建設部新聞發言人、住房改革與發展司司長王勝軍先生。現在，先請鄭備女士介紹情況。



國家發展改革委副主任鄭備：謝謝主持人，各位媒體朋友，大家下午好！首先，我借這個機會，感謝新聞媒體的各位朋友對新型城鎮化工作的關心和支持。黨中央、國務院高度重視新型城鎮化工作。習近平總書記強調，城鎮化是現代化的必由之路，是解決農業、農村、農民問題的重要途徑，是推動區域協調發展的有力支撐，是擴大內需和促進產業升級的重要抓手。黨的二十大報告對推進新型城鎮化作出重要部署，黨的二十屆三中全會《決定》明確了健全推進新型城鎮化體制機制的重大改革舉措。為貫徹落實黨中央決策部署，國務院印發《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》，對未來五年推進新型城鎮化建設的總體要求、主要目標、任務舉措和組織實施作出部署。



總體要求方面，《行動計劃》明確，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以體制機制改革為動力，穩步提高城鎮化質量和水平，充分釋放新型城鎮化蘊藏的巨大內需潛力，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，為中國式現代化提供強勁動力和堅實支撐。在工作推進中，注重把握好以人為本、遵循規律、分類施策、集約高效原則。



主要目標方面，《行動計劃》提出，經過5年的努力，農業轉移人口落戶城市渠道進一步暢通，常住地提供基本公共服務制度進一步健全，協調推進潛力地區新型工業化城鎮化明顯加快，培育形成一批輻射帶動力強的現代化都市圈，城市安全韌性短板得到有效補齊，常住人口城鎮化率提升至接近70%。