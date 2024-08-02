﻿政界：以寧波香港企業家為榜樣

中評社北京8月2日電／據大公報報導，本港政界人士表示，習主席的回信，不僅充分肯定寧波籍香港企業家所作的貢獻，更是勉勵港商在國家進一步全面深化改革開放中，充分發揮自身獨特優勢，為國家、為香港、為家鄉的建設和發展作出新貢獻。



發揮港商聯通世界獨特優勢



全國政協常委林建岳表示，工商界一直是推動香港發展的中堅力量，必將繼續弘揚香港企業家愛國愛港愛鄉的優良傳統，主動擔當，為國家全面深化改革貢獻力量。林建岳指出，在當年的改革開放中，香港企業家都是親歷者、參與者、受益者，既為國家和家鄉作出了貢獻，也成就了自身的發展，成就了香港的騰飛。三中全會不僅規劃了國家現代化的宏偉藍圖，而且為香港未來發展立牌指路，為香港帶來重大機遇。香港企業家更應該承先啟後，發揮港商聯通世界的獨特優勢，積極作為，守正創新，為國家新一輪的改革開放作出新貢獻，不負習主席的殷切期望。



全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝指出，香港是國際金融中心，也是一個經濟城市，長久以來，包括祖籍寧波等不同籍貫的企業家憑借愛國心、桑梓情，上世紀八十年代率先投入國家改革開放大潮，在香港辛勤耕耘，發展事業，不僅做國家事業與香港發展的橋梁，而且熱心各項家鄉公益慈善工作，實踐企業家的愛國愛港優良傳統，一代傳一代。今天的祖國，全面深化改革，推進強國建設和民族復興偉業。習主席的回信，進一步堅定了香港企業家參與國家改革事業和中國式現代化建設的信心。香港企業家定必攜手社會各界，弘揚企業家精神，充分發揮“一國兩制”的獨特優勢，對准全面深化改革的著力點，引進對標國外更多先進經驗技術，繼續為國家發展、香港繁榮和家鄉建設貢獻力量。



行政會議成員、商界（第一）立法會議員林健鋒表示，從習主席回信中可深刻體會到先輩為家鄉建設帶來的自豪，以及身為企業家的使命與擔當。商界定當積極弘揚中國企業家精神，全力凝聚愛國力量，在各自領域盡展所長，並不忘培養年輕一代厚植家國情懷，在愛國、創新、誠信、社會責任和國際視野等方面不斷提升自身，為民族復興偉業作出香港貢獻。



港區全國人大代表、中國石化（香港）有限公司供應鏈總監林至穎表示，香港有很多貿易公司在長三角地區發展，除了上海之外，寧波就是主要的出口港口，在航運物流方面具備充分條件併船出海，為國家的高質量發展和高水平對外開放作出更大貢獻。香港可以繼續發揮好國際化優勢，與寧波攜手提升核心競爭力，對接“一帶一路”倡議、粵港澳大灣區建設等國家戰略。同時可以發展多個創新模式，包括跨境電商等商業模式，助力進一步全面改革開放。