“絲路心相通”胞波情深交流活動在仰光舉行

中評社北京8月2日電／據人民網報導，8月2日，中國和平發展基金會和仰光中國文化中心、緬中交流合作協會共同舉辦“絲路心相通”胞波情深交流活動，並繼續開展關愛未來系列捐贈。中國駐緬甸使館喬利參贊、中國和平發展基金會副秘書長劉振中、緬甸教育部和體育部的代表出席並致辭，聯合國兒童基金會駐緬甸辦事處、有關國際組織駐緬機構、中緬民間組織、企業、智庫、媒體和受助學校師生代表以及仰光外國語大學中文系志願者等100餘人參加活動。



喬利在致辭時表示，黨的二十屆三中全會上月在北京成功召開。會議聚焦進一步全面深化改革，推進中國式現代化，中國將以更加開放的姿態與世界各國共享發展機遇，實現互利共贏。希望中緬社會各界繼續深化友好合作，促進兩國民眾相知相親，匯集民間社會力量共建中緬命運共同體。



劉振中在致辭中說，中國和平發展基金會一直踐行“民心相通使者”的使命，在黨的二十屆三中全會精神的指引下，希望與更多的中緬民間社會力量攜手，共同推進兩國教育領域的民間務實合作，賡續傳承中緬友好胞波情誼，為構建中緬命運共同體作出更多貢獻。



緬甸教育部和體育部代表分別表示，緬中是友好鄰邦，期望中緬民間社會各界加強文化教育體育領域務實合作，勉勵青少年成長為中緬胞波情誼的新生代力量。媒體代表表示，要用包括緬甸國家級刊物《胞波月刊》在內的多種傳媒形式，講述更多緬中兩國同呼吸共命運的“胞波”故事，激勵中緬胞波情誼代代相傳。



活動中，喬利和劉振中向中緬友誼學校捐贈了藤球等文體用品，並向仰光外國語大學國際項目志願者頒發了《志願者服務證書》。