中國駐泰國使館舉行慶祝建軍97周年招待會

中評社北京8月2日電／據人民網報導，7月30日，中國駐泰國使館在曼谷舉行盛大招待會，熱烈慶祝中國人民解放軍建軍97周年。使館國防武官王政海軍少將在曼谷香格里拉酒店主持招待會，韓志強大使偕使館外交官出席。泰國防部長素廷、國防部次長薩尼查諾上將，泰軍最高司令頌威上將代表、泰軍參謀長提迪猜上將，泰陸海空軍軍種司令代表等軍隊高級將領，泰司法部長塔威、社會發展與人類安全部長瓦拉烏等泰政府和警察等各部門高級官員、主要黨派成員，駐泰使團、武官團、中資企業和華僑華人代表等近千位來賓出席。



王政在致辭中表示，建軍97年來，人民軍隊在中國共產黨堅強領導下，為民族獨立和人民解放，為國家富強和人民幸福建立了不朽功勛。進入新時代，中國軍隊錨定建軍一百年奮鬥目標，加快建成世界一流軍隊步伐，為中華民族偉大復興提供更有力戰略支撐。



王政強調，中國軍隊忠實踐行人類命運共同體理念，積極參加聯合國維和行動、亞丁灣護航、人道主義救援等國際合作，為維護世界和平發揮了重要作用。亞太地區人民取得的發展成就來之不易。中國軍隊願同地區國家一道，努力維護和促進地區和平安寧，絕不允許任何國家、任何勢力在這裡生戰生亂，也絕不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從祖國分裂出去。



中泰兩國是命運與共的好夥伴，多年來中泰兩軍合作成果豐碩，中國軍隊將繼續與泰軍攜手，推進務實合作，為維護地區與世界和平、促進共同發展提供更有力安全保證。



招待會氣氛熱烈友好，來賓對中國人民解放軍建軍97年來取得的偉大成就表示祝賀，盛贊新時代中國國防和軍隊現代化建設輝煌業績，同時祝願中泰全面戰略合作夥伴關係及中泰命運共同體建設不斷取得新發展、邁上新台階。



