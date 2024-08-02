中評社北京8月2日電／網評：推進的士制度改革



來源：大公報



特區政府推出全新的士車隊制度，昨日宣布批出5個的士車隊牌照，合共提供逾3500架的士，占全港的士總數的五分之一。加入車隊的的士可網約、提供多種電子支付手段、有不同車型，還可以議價，這將為消費者提供更好的體驗，值得肯定。



但就坊間意見來看，不少人認為5個車隊牌照顯然太少，滿足不了市場需求。事實上，政府早前就的士車隊推出招標，合共收到15份申請，其中12份申請合格，今次獲批牌照的5份申請是得分最高者。有關部門挑出5份最優者給予牌照，而不是合格的申請全部批出牌照，可能是出於慎重的考慮，希望取得經驗後再推廣，但難免讓外界留下過於擔心的士行業反彈、過於保護的士業利益的印象。



香港的士服務質素參差不齊已是老大難問題，早就備受詬病。面對批評聲音，一些的士行業人士不是自我反省、改善，反而一味諉過於收入低，頻頻申請加價。但大家看到的是，的士車資不斷增加，但㓥客、拒載等問題如故。在這種情況下，越來越多市民選擇搭網約車，在有關網約車是否合法的法庭判決中，網約車司機被判違法，但沒有觸及網約車本身的爭議，留下極大的想像空間。



不久前結束的中共二十屆三中全會通過《決定》，強調要以深化改革、制度性改革破除利益固化的藩籬，進一步解放生產力；要堅持以人民為中心，積極回應人民群眾的新要求、新期待，對於民眾反映強烈的突出問題，要發現一個整治一個。就香港的情況來看，的士服務質素是香港民意反映強烈的突出問題之一，這需要更大膽的改革、更有力的舉措、更快速的行動。



為改善的士服務質素，有關部門已推出一系列措施，包括提高違規罰則、加強放蛇執法、組建的士車隊、研究規管網約車平台等，但顯而易見的是，這與市民的訴求尚有一段距離。有競爭才有進步，網約車合法化是民心所向，愈早落實愈好。