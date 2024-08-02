中評社北京8月2日電／網評：因勢利導，從小培養拚搏精神



來源：大公報



“劍神”張家朗、“劍後”江旻憓揚威巴黎奧運會，全城歡騰，激起市民對劍擊運動的莫大興趣。劍擊培訓機構表示，近日有關課程查詢數字急劇上升，很多家長希望為孩子報班，很多孩子希望成為下一個“劍神”、“劍後”。榜樣的力量是無窮的，這是培養孩子們拚搏精神、永不言棄的大好契機，特區政府、教育機構以及全社會，大可以因勢利導，將好事辦好。



本港教育提倡“一生一體藝”，同學們除了讀書，還要掌握一門藝術、一門體育項目。但在不少家長眼中，學習成績是第一位的，爭取將來入大學讀醫學、法律等“神科”，體藝則排在較後面的位置。然而，隨著近年香港運動員在國際大賽中斬金奪銀，且獎金豐厚，堪稱“名利雙收”，令越來越多家長們改變了對體育的看法。體育不僅可以成為業餘愛好，更可以成為職業發展方向，這為年輕人提供了更多的選擇和出路。一些精英運動員同時又是“學霸”，也成為城中熱門話題，原來運動與讀書並不矛盾，可相輔相成。



雖然成為世界冠軍、奧運冠軍的只是鳳毛麟角，但學習劍擊或者其他的任何一項運動項目，仍可以為孩子帶來很多正向改變，包括增強體質、學會自律、增加自信、拓寬朋友圈子等，而從小培養拚搏精神則是最大的“得著”。運動項目沒有不辛苦的，需要付出大量的汗水、大量的時間。在競技比賽時，一旦比分落後就會產生巨大壓力，這時需要保持鎮定、堅定信心，將自己的最佳水準發揮出來，贏了固然最好，輸了也不留遺憾，因為已經盡力。這樣的經歷體驗，會提升孩子們的心理承受能力、抗打擊能力，令其一生受益。



做父母的都特別疼愛孩子，將最好的留給他們。孩子們在蜜罐中長大，沒有吃過什麼苦頭，一旦遇到挫折，很容易出現情緒問題。香港孩子普遍反映學習壓力大，患上神經失調的數字也在上升，更有一些人缺少奮鬥意志，寧願“躺平”，這已經成為一個社會問題。相比之下，張家朗在奧運會期間多次上演絕地反擊，江旻憓則是在1：7大比分落後下反敗為勝，這充分證明了多年的艱苦訓練，讓他們練出了泰山崩於前而色不變的大心臟。這樣的強大心理素質，正是香港孩子們迫切需要的。