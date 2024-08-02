中評社北京8月2日電／網評：傳承創新基因 涵育創新文化



來源：光明日報 作者：於文秀（黑龍江省中國特色社會主義理論體系研究中心特聘研究員、黑龍江大學副校長）



北京市屬公園攜手推出科普夏令營，夜宿博物館、夜探植物園等76項150餘期科普體驗活動讓市民遊客在享受游園樂趣的同時增長知識；上海張江科學會堂聚焦人工智能等張江核心產業，聯合科研院所、平台機構、科創企業面向青少年推出特色科普課程，青少年在這裡可以近距離感受前沿科技的震撼與魅力……暑假期間，各地公共文化機構精心策劃、用心準備了別開生面的“科技大餐”，以生動有趣的形式向公眾傳播科學知識，弘揚科學家精神，助力涵育創新文化。



科技創新離不開創新文化的滋養和熏陶。習近平總書記在全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會上的重要講話中，將“堅持培育創新文化”列為新時代科技事業發展實踐的重要經驗之一，強調“傳承中華優秀傳統文化的創新基因，營造鼓勵探索、寬容失敗的良好環境，使崇尚科學、追求創新在全社會蔚然成風”。黨的十八大以來，我國科技體制改革深入推進，科普事業蓬勃發展，全民科學素養持續提高，科學家精神得到大力弘揚，推動創新的社會氛圍加速形成。新時代新征程上，推進科技強國建設，我們必須大力培育創新文化，傳承中華優秀傳統文化中的創新基因，涵育創新精神，激發創新潛能，保護創新活力，為提升科技實力厚培文化土壤。



創新是民族進步的靈魂，是一個國家興旺發達的不竭源泉，也是中華民族最深沉的民族禀賦。創新在本質上就是推陳出新，是對既有事物的轉化與超越。回顧源遠流長的文明歷程，中華文明有著鮮明的創新基因。從《禮記》中的“苟日新，日日新，又日新”，到《詩經》中的“周雖舊邦，其命維新”，再到《易經》中的“凡益之道，與時偕行”、王夫之提出的“推陳而致新”，種種圖新主張，都彰顯了中華民族因時而變、革故鼎新的創新思想，兼收並蓄、與時俱進的精神氣質。我國一代又一代科技工作者在勇攀科技高峰的征途中鑄就的“兩彈一星”精神、載人航天精神、探月精神等，賡續了中華文明的創新精神，塑造了當代中國生機勃勃的創新生態，成為引領新時代創新文化的旗幟與標杆。