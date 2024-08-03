發改委答中評：三方面著手培育現代化都市圈

國家發展改革委副主任鄭備（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月3日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於2日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副主任鄭備和公安部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、住房城鄉建設部有關負責人介紹《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》有關情況。國家發展改革委副主任鄭備在回答中評社記者提問時表示，《行動計劃》提出，培育發展一批同城化程度高的現代化都市圈，這是加快轉變超大特大城市發展方式、促進大中小城市和小城鎮協調發展的重要抓手。國家發改委將進一步指導地方，以實施都市圈發展規劃為抓手，科學有序推動都市圈建設，提高中心城市對周邊中小城市和小城鎮的輻射帶動水平。



中評社記者提問道，《行動計劃》提到，依托中心城市輻射帶動周邊市縣共同發展，培育一批同城化程度較高的現代化都市圈。請問實施現代化都市圈培育行動的重點任務有哪些？如何促進都市圈的發展？



鄭備表示，都市圈是城市群內部以超大特大城市或輻射帶動功能強的大城市為中心、以1小時通勤圈為基本範圍的城鎮化空間形態。《行動計劃》提出，培育發展一批同城化程度高的現代化都市圈，這是加快轉變超大特大城市發展方式、促進大中小城市和小城鎮協調發展的重要抓手。重點是做好三方面工作。

