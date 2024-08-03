財政部：多舉措支持以人為本城鎮化發展

財政部經濟建設司司長符金陵（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月3日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於2日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副主任鄭備和公安部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、住房城鄉建設部有關負責人介紹《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》有關情況。財政部經濟建設司司長符金陵在回答記者提問時表示，黨的十八大以來，中央財政按照黨中央、國務院決策部署，採取積極的財政措施支持以人為本的城鎮化發展，目前形成了支持農業轉移人口市民化，均等享受教育、醫療、住房保障等基本公共服務，支持提高城鎮承載人口能力，全面提升城市功能及支持通過新型工業化來帶動新型城鎮化發展，推動新型城鎮化高質量發展等三個方面的支持政策體系。下一步，財政部將按照國務院發布的五年行動計劃所明確的目標任務，會同相關部門積極發揮財政職能作用，進一步加力提效，更好推動實現新型城鎮化戰略。



有記者提問道，資金保障是推進以人為本的新型城鎮化建設的重要條件，中央財政採取哪些措施推進新型城鎮化建設？



符金陵表示，黨的十八大以來，中央財政按照黨中央、國務院決策部署，採取積極的財政措施支持以人為本的城鎮化發展，目前形成了三個方面的支持政策體系：



第一，支持農業轉移人口市民化，均等享受教育、醫療、住房保障等基本公共服務。2016年，中央財政設立農業轉移人口市民化獎勵資金，已經累計下達2800億元，用於增強各地區落實農業轉移人口市民化政策資金的保障能力。支持籌建公租房和保障性租賃住房，積極助力城鎮住房困難群體、新市民和青年人實現安居夢。不斷調整完善義務教育經費保障機制相關政策，實現相關資金隨學生流動可攜帶，更好地滿足隨遷子女入學需求。同時，不斷提高財政補助標準，推動城鄉居民基本醫療保險制度整合，實現城鄉居民公平享有基本醫療保險權益。



第二，支持提高城鎮承載人口能力，全面提升城市功能。除了安排中央預算內投資支持城鎮基礎設施建設以外，中央財政還採取多項措施提升城市功能，比如從2024年起支持部分大中城市實施城市更新行動，推動城市地下管網更新改造，污水管網廠網一體建設改造，市政設施補短板等，首批15個大城市已經納入支持範圍。十四五期間，會同相關部門開展了系統化全域推進海綿城市建設示範工作，累計投入600億元，推動建設自然積存、自然滲透、自然淨化的海綿城市。2023年通過增發國債資金安排1400億元支持全國重點城市開展城市排水防澇能力提升工程，消除城市內澇隱患，打造人民安居宜居環境。同時對符合條件的保障性住房、老舊小區改造、城中村改造等項目給予適當補助，支持縣域物流等商用設施和充電基礎設施建設，健全城鎮服務功能。