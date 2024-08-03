自然資源部：多舉措支撐新型城鎮化戰略實施　

自然資源部空間規劃局局長張兵（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月3日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於2日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副主任鄭備和公安部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、住房城鄉建設部有關負責人介紹《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》有關情況。自然資源部空間規劃局局長張兵在回答記者提問時表示，自然資源部是2018年黨和國家機構改革後組建的部門，負責履行統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責，是生態文明建設的主責部門之一。下一步，自然資源部將堅決貫徹落實好黨的二十屆三中全會精神，健全城市規劃體系，深化土地制度改革，建立健全覆蓋全域全類型、統一銜接的國土空間用途管制和規劃許可制度，更好支撐新型城鎮化戰略五年行動計劃實施。



有記者提問道，我們注意到，這次《行動計劃》中圍繞國土空間規劃、土地改革等方面都有不少部署，請問自然資源部門下一步如何更好發揮作用？主要有哪些具體考慮和安排？



張兵表示，自然資源部是2018年黨和國家機構改革後組建的部門，負責履行統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責，是生態文明建設的主責部門之一。我部堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，特別是習近平總書記“以國土空間規劃為依據，把城鎮空間、農業空間、生態空間和生態保護紅線、永久基本農田保護紅線、城鎮開發邊界作為調整經濟結構、規劃產業發展、推進城鎮化不可逾越的紅線，立足本地資源禀賦特點、體現本地優勢和特色”的重要指示要求，按照“嚴守資源安全底線、優化國土空間格局、促進綠色低碳發展、維護資源資產權益”的工作定位，加強城市規劃和土地政策融合，全面服務保障以人為本的新型城鎮化和城鄉融合發展。



第一，在發揮國土空間規劃戰略引領和指導約束作用方面。一是2022年黨中央、國務院印發我國首部“多規合一”的《全國國土空間規劃綱要（2021－2035年）》，對支撐以人為本的新型城鎮化、推進鄉村振興、構建主體功能綜合布局等作出總體性部署，同步，完成劃定耕地和永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界三條控制線。二是分類推進城鎮空間協同緊凑布局，出台都市圈空間規劃、市縣總體規劃編制指南，要求各地立足主體功能定位和城鎮化發展階段，因地制宜編制城市規劃，推動城市群一體化、都市圈同城化發展，引導大中小城市和小城鎮協調發展、集約緊凑布局。三是堅持人民城市人民建，出台社區生活圈、城市公共衛生應急空間、綜合防災等標準，開展健康、韌性、智慧城市相關標準研製，優化城市空間結構和布局，增強市民的獲得感幸福感安全感。