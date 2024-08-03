人社部：四方面做好農民工就業保障工作

人力資源社會保障部農民工工作司司長尚建華（圖片來源：中國網） 中評社北京8月3日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於2日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副主任鄭備和公安部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、住房城鄉建設部有關負責人介紹《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》有關情況。人力資源社會保障部農民工工作司司長尚建華在回答記者提問時表示，近年來，人力資源社會保障部堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，堅持外出務工與就近就業同步發力，多措並舉促進農民工就業，農民工就業形勢保持總體穩定。下一步我們將按照《行動計劃》要求，著力做好四方面工作。



有記者提問道，加快農業轉移人口市民化的同時，促進農業轉移人口在城鎮穩定就業也是一項很重要的內容，此次《行動計劃》中對此作出了部署，剛才介紹中也提到這是大家十分關心的問題。請問，人力資源社會保障部在促進農民工就業方面有哪些工作考慮？



人力資源社會保障部農民工工作司司長尚建華表示，我國有近3億農民工，做好促進農民工就業工作關係經濟發展、社會穩定和民生改善，也關係到廣大農民工的切身利益，近年來，人力資源社會保障部堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，堅持外出務工與就近就業同步發力，多措並舉促進農民工就業，農民工就業形勢保持總體穩定。下一步我們將按照《行動計劃》要求，著力做好四方面工作：



首先，著力拓寬就業渠道。落實穩崗返還、穩崗擴崗專項貸款等政策，實施智能製造、家政服務等行業吸納就業支持舉措，穩定和擴大農民工就業容量。健全勞務協作機制，推動組建區域勞務協作聯盟，舉辦勞務協作暨勞務品牌發展大會，推動農民工外出務工擴規模、提質量。



其次，著力優化就業服務。完善公共就業服務體系，推出全國公共就業服務平台，推動公共就業服務下基層，讓農民工獲得可感可知可及的高質量就業服務。繼續做好“春暖農民工”等關心關愛農民工服務行動，把農民工作為百日千萬招聘等系列公共就業服務活動的重點對象，集中送政策、送服務、送崗位。