公安部：系列政策助力農業轉移人口進城落戶

公安部治安管理局局長仇保利（圖片來源：中國網） 中評社北京8月3日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於2日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副主任鄭備和公安部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、住房城鄉建設部有關負責人介紹《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》有關情況。公安部治安管理局局長仇保利在回答記者提問時表示，《國家新型城鎮化規劃（2021－2035年）》實施以來，公安部會同相關部門認真貫徹落實規劃要求，持續深化戶籍制度改革，推動各地不斷調整完善戶口遷移政策，中小城市落戶門檻基本取消，越來越多農業轉移人口舉家進城落戶。總的看，就是要通過一系列政策組合拳，讓農業轉移人口進城落戶更順暢、更便捷。



有記者提問道，如今大多數縣城落戶已經全面放開，此次發布的《行動計劃》對於深化戶籍制度改革、放開放寬落戶限製作出了具體部署，下一步在推進戶籍制度過程中將如何更好地滿足居民戶籍登記和遷移的需求？



仇保利表示，《國家新型城鎮化規劃（2021－2035年）》實施以來，公安部會同相關部門認真貫徹落實規劃要求，持續深化戶籍制度改革，推動各地不斷調整完善戶口遷移政策，中小城市落戶門檻基本取消，成都、東莞、合肥等一批大城市進一步放開放寬遷移限制，越來越多農業轉移人口舉家進城落戶。據統計，2021年至2023年，超過4000萬農業轉移人口落戶城鎮。



《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》對今後5年深化戶籍制度改革作出明確部署，提出全面落實城區常住人口300萬以下城市取消落戶限制要求，全面放寬城區常住人口300萬至500萬城市落戶條件，完善城區常住人口500萬以上超大特大城市積分落戶政策。我們將結合學習貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，會同相關部門持續發力、縱深推進，指導各地在堅持合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）基本條件的基礎上，因地制宜、因城施策，進一步放開放寬遷移政策，推行以經常居住地登記戶口制度，更好地促進農業轉移人口進城落戶。



具體來說，對於城區常住人口300萬以下的城市，就業或居住年限原則上為半年，同時不得附加購買房屋、投資納稅等額外限制條件。對於城區常住人口300萬至500萬的城市，目前有的就業或居住年限要求還比較高，要進一步降低年限門檻。對於城區常住人口500萬以上超大特大城市，要進一步調整完善積分落戶政策，有條件的城市要探索取消積分落戶年度名額限制。總的看，就是要通過一系列政策組合拳，讓農業轉移人口進城落戶更順暢、更便捷。